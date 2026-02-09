Palestinos en Cisjordania tratan de sobrevivir pese a límites israelíes a los permisos de trabajo

Un jornalero palestino que trabaja en una zona industrial israelí en Cisjordania mantiene su jardín en su casa en la ciudad cisjordana de Jericó, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Nasser Nasser) AP

"Mi mayor miedo es ser expulsada de mi hogar. ¿Dónde dormiremos, en la calle?" expresó, secándose las lágrimas de las mejillas.

Ella es una de los aproximadamente 100.000 palestinos cuyos permisos de trabajo fueron revocados después del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en la Franja de Gaza. Confinados al territorio ocupado, donde los empleos son escasos y los salarios mucho más bajos, enfrentan opciones cada vez más limitadas y peligrosas a medida que la crisis económica se agrava.

Algunos han vendido sus pertenencias o se han endeudado en un intento de pagar los alimentos, electricidad y gastos escolares de sus hijos. Otros han pagado altas tarifas por permisos del mercado negro o han intentado entrar de forma clandestina en Israel, arriesgándose a ser arrestados o algo peor si son confundidos con milicianos.

Israel, que ha controlado Cisjordania durante casi seis décadas, dice que no tiene la obligación de permitir la entrada de palestinos para trabajar y toma esas decisiones basándose en consideraciones de seguridad. Miles de palestinos todavía tienen permitido trabajar en decenas de asentamientos judíos en Cisjordania, construidos en tierras que ellos reclaman para un futuro estado.

El Banco Mundial ha advertido que la economía de Cisjordania está en riesgo de colapso debido a las restricciones isralíes. A finales del año pasado, el desempleo había aumentado a casi el 30% en comparación con alrededor del 12% antes de la guerra, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina.

Antes de la guerra, decenas de miles de palestinos trabajaban dentro de Israel, principalmente en trabajos de construcción y servicios. Los salarios pueden ser más del doble que en Cisjordania, un territorio sin salida al mar donde décadas de controles de carretera israelíes, confiscaciones de tierras y otras restricciones han afectado gravemente a la economía. Los palestinos también culpan a la Autoridad Palestina, que ejerce un autogobierno limitado en partes del territorio, por no hacer lo suficiente para crear empleos.

Alrededor de 100.000 palestinos tenían permisos de trabajo que fueron revocados tras el estallido de la guerra. Desde entonces, Israel ha reinstalado menos de 10.000, según Gisha, un grupo israelí que aboga por la libertad de movimiento palestina.

Los salarios ganados en Israel inyectaron alrededor de 4.000 millones de dólares en la economía palestina en 2022, según el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un grupo de expertos israelí. Eso equivale a aproximadamente dos tercios del presupuesto de la Autoridad Palestina ese año.

Un funcionario israelí dijo que los palestinos no tienen un derecho inherente a entrar en Israel, y que los permisos están sujetos a consideraciones de seguridad. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones.

Israel tomó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental en la Guerra de los Seis Días de 1967, territorios que los palestinos quieren para un futuro estado. Alrededor de tres millones de palestinos viven en Cisjordania, junto con más de 500.000 colonos israelíes que pueden entrar y salir libremente.

La guerra en Gaza ha provocado un aumento en los ataques palestinos contra israelíes, así como en la violencia de los colonos. Las operaciones militares que Israel dice están dirigidas a desmantelar grupos armados han causado graves daños en Cisjordania y han desplazado a decenas de miles de palestinos.

"Mi refrigerador está vacío"

Después de que su esposo la dejara hace cinco años, Abu Zant consiguió un trabajo en una planta de empaquetado de alimentos en Israel que pagaba alrededor de 1.400 dólares al mes, suficiente para mantener a sus cuatro hijos. Cuando estalló la guerra, pensó que la prohibición solo duraría unos meses. Horneó pasteles para amigos para salir adelante.

Hasan Joma, quien dirigía un negocio en Tulkarem antes de la guerra ayudando a las personas a encontrar trabajo en Israel, dijo que los corredores palestinos están cobrando más del triple del precio por un permiso.

Aunque no hay cifras definitivas, se cree que decenas de miles de palestinos están trabajando ilegalmente en Israel, según Esteban Klor, profesor de economía en la Universidad Hebrea de Israel e investigador principal en el INSS. Algunos arriesgan sus vidas tratando de cruzar la barrera de separación de Israel, que consiste en muros de concreto de nueve metros de altura, cercas y caminos militares cerrados.

Shuhrat Barghouthi dijo que su esposo ha pasado cinco meses en prisión por intentar escalar la barrera para entrar a Israel a trabajar. Antes de la guerra, la pareja trabajaba en Israel ganando un total de 5.700 dólares al mes. Ahora ambos están desempleados y tienen una deuda de alrededor de 14.000 dólares.

"Vengan a ver mi refrigerador, está vacío, no hay nada para alimentar a mis hijos", dijo. No puede permitirse calentar su apartamento, donde no ha pagado el alquiler en dos años. Dice que sus hijos enferman a menudo y frecuentemente se acuestan con hambre.

A veces regresa a casa para ver sus pertenencias esparcidas en la calle por el casero, quien ha estado tratando de desalojarlos.

Forzados a trabajar en asentamientos

De los aproximadamente 48.000 palestinos que trabajaban en asentamientos israelíes antes de la guerra, más del 65% ha mantenido sus permisos, según Gisha. Los palestinos y la mayoría de la comunidad internacional consideran que los asentamientos, que se han expandido rápidamente en los últimos años, son ilegales.

Los funcionarios israelíes no respondieron a preguntas sobre por qué se permite a más palestinos trabajar en los asentamientos.

Palestinos empleados en los asentamientos, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijeron que sus empleadores han reforzado la seguridad desde el inicio de la guerra y están mucho más dispuestos a despedir a cualquiera que se salga de la línea, sabiendo que hay muchos más desesperados por trabajar.

Dos palestinos que trabajan en el asentamiento de Mishor Adumim dijeron que los guardias de seguridad revisan los teléfonos de los trabajadores y revocan sus permisos de forma arbitraria.

Los israelíes han recurrido a trabajadores extranjeros para llenar los empleos ocupados por palestinos, pero algunos dicen que es una mala sustitución porque cuestan más y no conocen el idioma. Los palestinos hablan árabe, pero aquellos que trabajan en Israel a menudo hablab hebreo con fluidez.

Raphael Dadush, un desarrollador israelí, dijo que la represión de permisos ha supuesto costosos retrasos.

Antes de la guerra, los palestinos constituían más de la mitad de su fuerza laboral. Ha intentado reemplazarlos con trabajadores chinos, pero dice que no es exactamente lo mismo. Entiende la decisión del gobierno, pero dice que es hora de encontrar una manera para que los palestinos regresen que garantice la seguridad de Israel.

Assaf Adiv, director ejecutivo de un grupo israelí que aboga por los derechos laborales palestinos, dice que tiene que haber alguna integración económica o habrá "caos".

"La alternativa a trabajar en Israel es el hambre y la desesperación", afirmó.

FUENTE: AP