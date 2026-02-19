Palestino-estadounidense de 19 años muere en choques en Cisjordania, según autoridades palestinas

De acuerdo con el ministerio, colonos dispararon a Nasrallah Muhammad Jamal Abu Siyam en la aldea de Mukhmas, al norte de Jerusalén.

El ejército de Israel indicó que sus soldados respondieron a un choque violento en la zona e intentaron dispersar un motín, y apuntó que sospechosos dispararon contra varios palestinos, que fueron evacuados para recibir atención médica.

La madre de Abu Siyam dijo a The Associated Press que él joven tenía también ciudadanía estadounidense. La Embajada de Estados Unidos no respondió a solicitudes de comentarios el jueves,

La violencia ejercida por colonos extremistas en Cisjordania se ha disparado en los últimos años.

Palestinos y grupos de derechos humanos afirman que, habitualmente, las autoridades no procesan a los colonos ni les exigen responsabilidades por la violencia. Desde que Itamar Ben-Gvir fue nombrado ministro de Seguridad Nacional, las investigaciones sobre ataques de colonos se han desplomado, según el grupo israelí de derechos humanos Yesh Din.

En una medida poco habitual, a principios de semana la fiscalía israelí anunció que planea presentar cargos contra un colono por la muerte de un activista palestino durante un enfrentamiento que quedó registrado en video.

Más de 3,4 millones de palestinos y 700.000 israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este, territorios capturados por Israel en la Guerra de los Seis Días en 1967 y que los palestinos reclaman para su futuro Estado. La comunidad internacional considera de forma abrumadora que la construcción de asentamientos israelíes en estas zonas es ilegal y un obstáculo para la paz.

Reporte: reporteros palestinos encarcelados en Israel fueron torturados

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) afirmó que decenas de periodistas palestinos que fueron detenidos en Israel durante la guerra en Gaza padecieron condiciones terribles, incluyendo agresiones físicas, privación sensorial, violencia sexual y negligencia médica.

El CPJ ha documentado la detención de al menos 94 reporteros palestinos y un trabajador de medios de comunicación durante la guerra en la Franja. El conteo incluye a 32 periodistas y un trabajador de Gaza, 60 de Cisjordania y dos de Israel. Treinta de los periodistas siguen retenidos, según el grupo.

El informe determinó que a la mitad de los periodistas nunca se les imputó un delito y fueron retenidos bajo el sistema israelí de detención administrativa, que permite privar de libertad durante seis meses a sospechosos considerados un riesgo para la seguridad, un estatus que puede renovarse indefinidamente.

Los servicios penitenciarios de Israel no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el reporte, pero en enero rechazaron un informe similar sobre las condiciones de los reos palestinos calificándolo de “acusaciones falsas”. En aquel momento, el departamento dijo que opera conforme a la ley, está sometido a supervisión y revisa las quejas.

Jefe de desarrollo ONU: retirar escombros de Gaza tomará 7 años

El nivel de destrucción en toda Gaza hará que sean necesarios al menos siete años solo para retirar los escombros, dijo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Alexander De Croo, el ex primer ministro belga que acaba de regresar de Gaza, apuntó que la agencia ha retirado apenas el 0,5% de los escombros y que la población de la Franja tiene “las peores condiciones de vida que he visto nunca”.

De Croo indicó que el 90% de los 2,2 millones de habitantes del sitiado enclave palestino viven en “carpas muy, muy rudimentarias” en medio de los escombros, lo que supone un peligro para la salud y riesgos de explosión de armas.

El Programa de Desarrollo de la ONU ha podido construir 500 viviendas mejoradas y tiene 4.000 más listas, pero estima que la necesidad real es de entre 200.000 y 300.000 unidades, agregó. Estas unidades están pensadas para usarse de manera temporal mientras se lleva a cabo la reconstrucción. Instó a Israel a ampliar el acceso de bienes y artículos necesarios para la reconstrucción y al sector privado a iniciar el desarrollo.

___

La periodista de The Associated Press Edith Lederer, en Naciones Unidas, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP