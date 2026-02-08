americateve

Palace rompe racha de 12 partidos sin ganar con victoria ante Brighton en la Liga Premier

El Crystal Palace puso fin a una racha de 12 partidos sin ganar en todas las competiciones al vencer el domingo 1-0 al Brighton en la Liga Premier.

Kaoru Mitoma del Brighton pelea por el balón con Daichi Kamada del Crystal Palaceen el encuentro de la Liga Premier el domingo 8 de febrero del 2026. (Adam Davy/PA via AP)
Kaoru Mitoma del Brighton pelea por el balón con Daichi Kamada del Crystal Palaceen el encuentro de la Liga Premier el domingo 8 de febrero del 2026. (Adam Davy/PA via AP)

Ismaila Sarr anotó el único gol del partido en el Amex Stadium para alejar al Palace nueve puntos de la zona de descenso y superar al Brighton en el 13mo puesto.

“Fue un ambiente increíble y qué manera de comenzar mi carrera en el Palace, una victoria en un derbi”, afirmó Jorgen Strand Larsen, el fichaje récord de Palace que se unió desde Wolves el último día del mercado. “Era realmente importante ganar ya que había una racha sin victorias antes de que me uniera”.

“Este es el juego más intenso que he jugado, así que estoy cansado ahora, pero vale la pena”.

El gol de la victoria de Sarr llegó tras una carrera en el minuto 61 y un disparo que superó al portero Bart Verburggen. Fue su segundo gol en tantos partidos y su décimo de la temporada.

La última victoria de Palace en cualquier competición fue contra Shelbourne en la Conference League el 11 de diciembre.

Liverpool recibió al Manchester City, que ocupa el segundo lugar, más tarde el domingo.

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Cuba cierra hoteles y reubica turistas por falta de combustible mientras el régimen compacta el turismo

Luis Alberto García condena arresto de los jóvenes de El4tico: Es terrible apresar las ideas

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

