Pakistán y Afganistán intercambian disparos en su frontera sin reportar víctimas

Las negociaciones entre Kabul e Islamabad destinadas a aliviar las tensiones fronterizas y mantener la tregua se rompieron en noviembre, pero el alto el fuego —mediado por Qatar en octubre— se ha mantenido en gran medida.

Los disparos se produjeron un día después de que Pakistán dijera que permitiría a las Naciones Unidas enviar suministros de ayuda a Afganistán a través de los cruces fronterizos de Chaman y Torkham, que han estado mayormente cerrados durante casi dos meses en medio de crecientes tensiones.

Mohammad Sadiq, un oficial de policía local paquistaní, afirmó que los disparos comenzaron desde el lado afgano y que las tropas paquistaníes respondieron cerca del cruce fronterizo de Chaman.

"Desafortunadamente, esta noche, el lado paquistaní una vez más lanzó ataques contra Afganistán en el distrito Spin Boldak de Kandahar, obligando a las fuerzas del Emirato Islámico a responder", escribió Mujahid en X. Los talibanes que gobiernan Afganistán se refieren a su administración como el Emirato Islámico.

Abidullah Farooqi, portavoz de la policía fronteriza afgana, dijo que las fuerzas paquistaníes primero lanzaron una granada de mano en el área fronteriza de Spin Boldak hacia el lado afgano, lo que provocó una respuesta. Afirmó que Afganistán sigue comprometido con el alto el fuego.

Mosharraf Zaidi, portavoz del primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, dijo en X que más temprano en la noche, "el régimen talibán afgano recurrió a disparos no provocados a lo largo de la frontera de Chaman". Añadió que las fuerzas paquistaníes permanecen completamente alertas y comprometidas a garantizar la integridad territorial del país y la seguridad de sus ciudadanos.

Las tensiones aumentaron después de mortales enfrentamientos fronterizos en octubre que mataron a decenas de soldados, civiles y presuntos combatientes, y dejaron heridos a cientos más en ambos lados. La violencia estalló después de explosiones en Kabul, la capital afgana, el 9 de octubre, por las que el gobierno talibán culpó a Pakistán y prometió vengar.

Fue la peor lucha entre los vecinos en los últimos años. El alto el fuego mediado por Qatar alivió las tensiones en cierta medida, pero las posteriores conversaciones de paz en Estambul no lograron producir un acuerdo.

Pakistán ha atribuido la mayoría de los ataques dentro del país al Talibán paquistaní, también conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistán o TTP. Aunque separado de los talibanes afganos, el TTP está estrechamente aliado con ellos, y se cree que muchos de sus combatientes se han refugiado en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder allí en 2021, lo que ha tensado aún más las relaciones.

Afghan informó desde Jalalabad, Afganistán. El periodista de The Associated Press Abdul Sattar en Quetta, Pakistán, contribuyó a este despacho. ___

FUENTE: AP