americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pakistán y Afganistán intercambian disparos en su frontera sin reportar víctimas

ISLAMABAD (AP) — Las tropas paquistaníes y las fuerzas afganas intercambiaron disparos el viernes por la noche a lo largo de la frontera entre ambos países, pero no se reportaron víctimas ni daños. Ambos bandos se culparon mutuamente de desencadenar el enfrentamiento pese a un frágil alto el fuego que ha estado en vigor durante los últimos dos meses.

Las negociaciones entre Kabul e Islamabad destinadas a aliviar las tensiones fronterizas y mantener la tregua se rompieron en noviembre, pero el alto el fuego —mediado por Qatar en octubre— se ha mantenido en gran medida.

Los disparos se produjeron un día después de que Pakistán dijera que permitiría a las Naciones Unidas enviar suministros de ayuda a Afganistán a través de los cruces fronterizos de Chaman y Torkham, que han estado mayormente cerrados durante casi dos meses en medio de crecientes tensiones.

Mohammad Sadiq, un oficial de policía local paquistaní, afirmó que los disparos comenzaron desde el lado afgano y que las tropas paquistaníes respondieron cerca del cruce fronterizo de Chaman.

En Kabul, el portavoz del gobierno talibán afgano, Zabihullah Mujahid, acusó a Pakistán de iniciar el enfrentamiento.

"Desafortunadamente, esta noche, el lado paquistaní una vez más lanzó ataques contra Afganistán en el distrito Spin Boldak de Kandahar, obligando a las fuerzas del Emirato Islámico a responder", escribió Mujahid en X. Los talibanes que gobiernan Afganistán se refieren a su administración como el Emirato Islámico.

Abidullah Farooqi, portavoz de la policía fronteriza afgana, dijo que las fuerzas paquistaníes primero lanzaron una granada de mano en el área fronteriza de Spin Boldak hacia el lado afgano, lo que provocó una respuesta. Afirmó que Afganistán sigue comprometido con el alto el fuego.

Mosharraf Zaidi, portavoz del primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, dijo en X que más temprano en la noche, "el régimen talibán afgano recurrió a disparos no provocados a lo largo de la frontera de Chaman". Añadió que las fuerzas paquistaníes permanecen completamente alertas y comprometidas a garantizar la integridad territorial del país y la seguridad de sus ciudadanos.

Las tensiones aumentaron después de mortales enfrentamientos fronterizos en octubre que mataron a decenas de soldados, civiles y presuntos combatientes, y dejaron heridos a cientos más en ambos lados. La violencia estalló después de explosiones en Kabul, la capital afgana, el 9 de octubre, por las que el gobierno talibán culpó a Pakistán y prometió vengar.

Fue la peor lucha entre los vecinos en los últimos años. El alto el fuego mediado por Qatar alivió las tensiones en cierta medida, pero las posteriores conversaciones de paz en Estambul no lograron producir un acuerdo.

Pakistán ha atribuido la mayoría de los ataques dentro del país al Talibán paquistaní, también conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistán o TTP. Aunque separado de los talibanes afganos, el TTP está estrechamente aliado con ellos, y se cree que muchos de sus combatientes se han refugiado en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder allí en 2021, lo que ha tensado aún más las relaciones.

___

Afghan informó desde Jalalabad, Afganistán. El periodista de The Associated Press Abdul Sattar en Quetta, Pakistán, contribuyó a este despacho. ___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba al borde del colapso energético: pronostican apagón récord del 61 % este viernes

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

USCIS recorta permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses para solicitantes de asilo y refugiados

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter