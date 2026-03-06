Pakistán y Afganistán afirman haber matado a decenas de soldados del otro bando en combates

Residentes locales examinan los daños en su casa causados por un proyectil de mortero disparado por fuerzas afganas en una aldea de Khyber, un distrito de la provincia pakistaní de Khyber Pakhtunkhwa, fronteriza con Afganistán, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/S.B. Shah) AP

Los reiterados exhortos de la comunidad internacional a la moderación no han surtido efecto, ya que los combates, que ahora entran en su noveno día, continuaron sin tregua.

También el viernes, un atacante suicida detonó un coche bomba contra un puesto de seguridad en el distrito de Waziristán del Norte, que limita con Afganistán. Un civil murió y 18 resultaron heridos, varios de ellos de gravedad, señaló un médico local, Mohammad Asif.

De momento nadie se ha atribuido el atentado, pero es probable que las sospechas recaigan en los talibanes paquistaníes, que a menudo atacan a las fuerzas paquistaníes y a civiles en la región.

En Afganistán, el Ministerio de Defensa del gobierno dirigido por los talibanes informó el viernes que sus fuerzas “destruyeron numerosos puestos militares paquistaníes” a lo largo de la frontera en las provincias de Nangarhar, Kandahar, Kunar, Paktia y Khost, y que mataron a decenas de soldados paquistaníes.

Los medios estatales de Pakistán reportaron que la fuerza aérea del país y las tropas terrestres infligieron grandes pérdidas en sus más recientes ataques, dirigidos contra fuerzas afganas y los talibanes paquistaníes —también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Islamabad indicó que los combates continúan y que el ejército “infligió grandes pérdidas” a Afganistán, sin dar más detalles.

Pakistán ha acusado repetidamente al gobierno talibán en la capital de Afganistán de dar refugio al TTP, una acusación que Kabul niega. Desde que los talibanes afganos regresaron al poder en Afganistán en agosto de 2021, el TTP ha intensificado sus ataques dentro de Pakistán.

Islamabad sostiene que sus operaciones militares, que comenzaron la semana pasada, continuarán hasta que Afganistán adopte medidas verificables para frenar al TTP y a otros milicianos que operan desde su territorio.

La agencia de la ONU para los refugiados señaló en un comunicado el jueves que los enfrentamientos en la frontera entre Afganistán y Pakistán han desplazado hasta ahora a unas 115.000 personas en Afganistán y a alrededor de 3.000 en Pakistán.

La misión de la ONU en Afganistán ha pedido que se detengan los combates, al afirmar que están agravando la ya grave situación humanitaria del país. La misión, conocida como UNAMA, publicó el viernes en X que, hasta ahora, el conflicto armado ha cobrado la vida de 56 civiles en Afganistán.

Varias personas resultaron heridas el viernes cuando proyectiles de mortero afganos cayeron en una aldea de Mohmand, un distrito de la provincia noroccidental paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, informó el funcionario local Mohammad Asif.

Las afirmaciones sobre bajas han variado ampliamente. Esta semana, Afganistán afirmó que sus fuerzas habían matado a 150 soldados paquistaníes desde que comenzaron los combates, y que 28 tropas afganas murieron. El viernes, el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, escribió en X que el ejército paquistaní ha matado a 527 soldados afganos.

La región fronteriza, donde también están activos milicianos como la red Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, es en gran medida inaccesible para los medios, y The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones contradictorias.

Sigue sin estar claro si los esfuerzos de otros países musulmanes lograrán sentar pronto a Kabul e Islamabad a la mesa de negociaciones.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ofreció mediar para un nuevo alto el fuego en una llamada con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, el miércoles.

Y un día después, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, habló con su homólogo afgano, el mulá Mohammad Hasan Akhund, según el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.

Los enfrentamientos en curso pusieron fin a un alto el fuego anterior, negociado por Qatar y Turquía en octubre, cuando los dos vecinos volvieron a estar cerca de una guerra. La tregua, firmada entonces en Qatar, fue seguida por seis días de conversaciones en Estambul, que dieron como resultado un acuerdo para extender la tregua y celebrar una tercera ronda de negociaciones en noviembre.

Afghan reportó desde Kabul. Los periodistas de The Associated Press Riaz Khan y Rasool Dawar, en Peshawar, Pakistán, e Ishtiaq Mahsud, en Dera Ismail Khan, Pakistán, contribuyeron a este despacho. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

