Pakistán vive año más mortal en una década; aumentan 74% muertes en combate en 2025, según informe

Oficiales de las fuerzas de seguridad pakistaníes y ciudadanos asisten al funeral de los policías que murieron en un atentado con bomba en la carretera, en Dera Ismail Khan, noroeste de Pakistán, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Kashif Naveed) AP

Islamabad a menudo acusa a Kabul de hacer la vista gorda ante los ataques transfronterizos de milicianos paquistaníes, una afirmación que el gobierno talibán de Afganistán niega. Las tensiones entre los dos vecinos han sido altas desde octubre tras enfrentamientos fronterizos que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos.

El Instituto de Pakistán para Estudios de Conflicto y Seguridad, o PICSS, indicó que la violencia en Pakistán dejó 3.413 muertos --un aumento en comparación con las 1.950 registradas en 2024-- y que de ese total, 2.138 de los fallecidos fueron milicianos.

El aumento del 124% en el número de muertes de milicianos desde 2024 refleja las intensas operaciones antiterroristas contra los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistán o TTP, que no forman parte de los talibanes de Afganistán, según el informe. El grupo ha intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad de Pakistán en los últimos años.

Abdullah Khan, director general de PICSS, dijo que el alto número de muertos se debió en parte a un aumento en los atentados suicidas y al uso por parte de los milicianos de equipo militar que Estados Unidos abandonó en Afganistán tras su retirada en 2021, que luego llegó a los talibanes paquistaníes y otros grupos, aumentando sus capacidades operativas.

Las muertes de 2025 también incluyeron 667 miembros del personal de seguridad, un aumento del 26% respecto al año anterior, "la cifra anual más alta desde 2011", sostuvo Khan.

Agregó que se registraron 580 muertes de civiles, "el número anual más alto desde 2015". Además, se informó de la muerte de 28 miembros de comités de paz progubernamentales.

El PICSS, con sede en Islamabad, registró al menos 1.066 ataques de la milicia en 2025 y los ataques suicidas aumentaron un 53%, con 26 incidentes reportados. También dijo que las fuerzas de seguridad arrestaron a unos 500 milicianos durante operaciones basadas en inteligencia el año pasado, un aumento desde 272 en 2024, afirmó.

Khan resaltó que múltiples grupos milicianos, incluido el TTP, se atribuyeron la mayoría de los ataques en 2025.

PICSS publicó su informe semanas después que el portavoz militar de Pakistán, el teniente general Ahmad Sharif Chaudhry, dijera que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 67.023 operaciones basadas en inteligencia en 2025, matando a 1.873 milicianos, que incluían a 136 ciudadanos afganos.

La violencia fronteriza entre Pakistán y Afganistán siguió a las explosiones del 9 de octubre en Kabul que el gobierno talibán afgano culpó a Pakistán. Un alto el fuego mediado por Qatar se ha mantenido en gran medida desde entonces, aunque las dos partes no lograron llegar a un acuerdo en noviembre a pesar de haber celebrado tres rondas de conversaciones en Estambul.

En diciembre, el recién nombrado jefe de las fuerzas armadas de Pakistán, Asim Munir, instó al gobierno talibán de Afganistán a elegir entre mantener lazos con Islamabad o apoyar a los talibanes paquistaníes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP