Pakistán: La policía detiene a una adolescente radicalizada para ataque suicida

No se presentarán cargos criminales y será puesta bajo protección estatal como “una víctima en lugar de una sospechosa”, afirmó el ministro del Interior de la provincia de Sindh, Ziaul Hassan, en una conferencia de prensa.

La joven fue detenida durante un control policial rutinario en autobuses mientras viajaba a Karachi, la capital de la provincia de Sindh, desde la provincia suroccidental de Baluchistán para encontrarse con un contacto, explicó Hassan.

La chica fue reclutada por internet por el Ejército de Liberación de Baluchistán, designado como grupo terrorista por Estados Unidos el año pasado. El grupo convenció a la joven de que llevar a cabo un ataque le traería honor y reconocimiento dentro de la comunidad baluchi, similar a otras mujeres que han realizado atentados suicidas contra las fuerzas de seguridad, señaló Hassan.

“La joven parecía confundida cuando los oficiales de policía le hicieron preguntas rutinarias”, dijo Hassan, quien añadió que fue llevada a una instalación policial y reveló meses de contacto con militantes a través de redes sociales, incluidas Facebook e Instagram.

La joven apareció con su madre en una conferencia de prensa, pero su rostro estaba cubierto y su nombre y edad no fueron revelados. La policía mostró un video en el que ella daba detalles sobre sus contactos con el ELB y cómo acordó llevar a cabo un ataque suicida.

El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, condenó al ELB y a otros grupos separatistas por atraer a las personas hacia la violencia y dijo que detener a la joven evitó una posible gran pérdida de vidas.

Los separatistas baluchis han librado una insurgencia desde principios de la década de 2000 buscando una mayor autonomía y, en algunos casos, la independencia de Pakistán, mientras exigen una mayor participación en los recursos naturales. Las autoridades dijeron que el grupo ha aumentado el uso de atacantes femeninas en los últimos años. Una mujer suicida afiliada al ELB mató a tres profesores chinos en 2022 cerca de un campus universitario en Karachi. _______ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP