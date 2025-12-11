Pakistán insta a redes sociales a eliminar cuentas vinculadas con grupos extremistas

En una conferencia de prensa en Islamabad, el viceministro del Interior, Talal Chaudhry, declaró que decenas de cuentas en X estaban operando desde los países vecinos Afganistán, India y otros lugares del mundo, difundiendo contenido extremista y ayudando a grupos proscritos.

Presentó lo que describió como evidencia documental y afirmó que los radicales se estaban beneficiando del apoyo dentro de los dos países.

Se estima que 70 millones de personas en Pakistán —una nación de aproximadamente 250 millones— utilizan plataformas de redes sociales. Chaudhry indicó que Pakistán actualmente está sirviendo como "un muro entre los terroristas y el mundo", y advirtió que los grupos que operan contra Pakistán podrían eventualmente amenazar a otras naciones.

Pakistán ha presenciado un aumento de la violencia en los últimos meses, en su mayoría reivindicada por el Ejército de Liberación de Baluchistán, o BLA, y los talibanes paquistaníes, conocidos como Terik-e-Talibán-Pakistán o TTP. El TTP es una facción separada pero aliada con los talibanes afganos, que tomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021.

Muchos líderes y combatientes del TTP han encontrado refugio en Afganistán desde entonces.

Pakistán a menudo acusa a Afganistán e India de apoyar al BLA y al TTP, acusaciones que ambos vecinos niegan.

Chaudhry señaló que los investigadores paquistaníes identificaron recientemente al menos 19 cuentas de X que estaban vinculadas a extremistas y estaban siendo operadas desde India. Más de dos docenas de cuentas adicionales de este tipo están activas desde Afganistán, algunas con aparentes vínculos con el gobierno talibán afgano, dijo.

"Esto es un asunto de seria preocupación", afirmó Chaudhry. "Kabul no solo está dando refugio a milicianos sino que, en algunos casos, elementos del gobierno afgano están brindando patrocinio a individuos que difunden material de odio y contenido terrorista contra Pakistán". Dijo que Islamabad ha pedido repetidamente a Kabul que no permita que los militantes utilicen suelo afgano para ataques en Pakistán.

"No queremos prohibir las plataformas de redes sociales", expresó Chaudhry. "Pero nos veremos obligados a hacer lo que no queremos si no obtenemos cooperación", añadió.

Chaudhry sostuvo que hasta ahora la cooperación de X ha sido limitada, mientras que plataformas como WhatsApp, YouTube, Telegram y Facebook han comenzado a ayudar a Pakistán a identificar cuentas que difunden contenido extremista. Instó a las empresas de redes sociales a abrir oficinas en Pakistán para una mejor coordinación y pidió el uso de inteligencia artificial para detectar y eliminar cuentas duplicadas que glorifican a grupos violentos o promueven discursos de odio.

Aunque Pakistán aún no ha tomado acciones legales contra X, el viceministro de Justicia, Aqeel Malik, quien también habló en la conferencia de prensa, sugirió que el gobierno podría considerar medidas similares a las de Brasil, donde el Tribunal Supremo multó a la plataforma por no proporcionar datos de registro vinculados a cuentas que difunden desinformación.

En los últimos años, Pakistán ha prohibido brevemente YouTube, TikTok y X, a menudo acusando a las plataformas de compartir contenido odioso, obsceno o antiestatal. A principios de este año, el parlamento de Pakistán aprobó un proyecto de ley controvertido que otorgará al gobierno amplios controles sobre las redes sociales, incluyendo enviar a los usuarios a prisión por difundir desinformación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP