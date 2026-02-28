Pakistán dice que mató a más de 300 soldados afganos en ataques aéreos en Afganistán

Varias personas cargan con el féretro de un soldado del ejército muerto en enfrentamientos fronterizos entre fuerzas paquistaníes y afganas, en su funeral en Lakki Marwat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, el 28 de febrero de 2026. (AP Foto/G.A. Marwat) AP

Ambas partes han atacado posiciones militares rivales desde la noche del jueves, cuando Afganistán lanzó bombardeos en respuesta a ataques paquistaníes que, según Islamabad, alcanzaron siete campamentos de entrenamiento y escondites del ilegalizado Talibán paquistaní, o Tehrik-e-Taliban Pakistan, una milicia independiente pero con una estrecha vinculación con los talibanes que gobiernan Afganistán.

Más de 331 talibanes afganos murieron y más de 500 resultaron heridas durante los ataques militares en curso en Afganistán, dijo el ministro paquistaní de Información, Attaullah Tarar. En el operativo se desmantelaron 102 puestos afganos, se capturó a 22 soldados y se destruyó 163 tanques y vehículos blindados en 37 ubicaciones, agregó.

La prensa estatal paquistaní reportó el sábado que las fuerzas aéreas lanzaron ataques dirigidos contra instalaciones militares clave en diversas zonas del este de Afganistán.

Según las autoridades paquistaníes, cientos de residentes en las inmediaciones del paso fronterizo noroccidental de Torkham han huido a zonas más seguras. En los últimos días, Pakistán también trasladó a lugares más seguros a decenas de refugiados afganos que esperaban en el paso para regresar a casa.

El gobierno de Afganistán no realizó comentarios acerca de las afirmaciones de Pakistán el sábado.

El Ministerio de Defensa afgano reportó el sábado que sus fuerzas atacaron durante la noche bases militares paquistaníes en Miranshah y Spin Wam, destruyeron instalaciones militares y causaron numerosas bajas, en respuesta a los continuos ataques aéreos de Pakistán.

En el este de Afganistán, el Departamento de Información y Cultura acusó al país vecino de atacar zonas civiles, destruir viviendas y matar al menos a 11 personas. Pakistán, que sostiene que solo apunta a instalaciones militares para evitar víctimas civiles, no respondió a las acusaciones.

El mulá Taj Mohammad Naqshbandi, un comisionado afgano del lado afgano de la frontera de Torkham, afirmó en un comunicado el sábado que las “valientes fuerzas del Emirato Islámico destruyeron el comisariato, las unidades militares y tres importantes torres de seguridad del régimen militar paquistaní”.

Kabul indicó el viernes que 55 soldados paquistaníes murieron durante sus ataques y que sus bajas habían sido mucho menos de las reportadas por Islamabad.

El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, declaró el viernes que los ataques del país contra objetivos militares paquistaníes pretendían lanzar “un mensaje de que nuestras manos pueden llegar a sus gargantas y de que responderemos a cada acto malvado de Pakistán (...) Pakistán nunca ha buscado resolver los problemas mediante el diálogo”.

Ese mismo día, el ministro paquistaní de Defensa, Khawaja Mohammad Asif, escribió en X que “Nuestra paciencia se agotó. Ahora hay una guerra abierta entre nosotros”. Pakistán ha acusado con frecuencia a su vecino de cobijar al TTP, acusaciones que tanto el grupo como Kabul niegan.

El vocero del ejército de Pakistán, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, manifestó el viernes que el gobierno afgano solo tenía una opción: “o elige al TTP o a Pakistán”.

Ejaz Ul Haq, un refugiado afgano varado cerca de la frontera de Torkham con su familia, dijo que no podía regresar a Afganistán debido a los combates y que muchos otros tenían dificultades para conseguir comida durante el mes de ayuno del Ramadán.

Guftar, un aldeano paquistaní que vive cerca de Torkham, instó a los gobiernos a alcanzar un alto el fuego y afirmó que la gente de a pie soporta la peor parte del conflicto.

Las tensiones han sido altas desde octubre, cuando decenas de soldados, civiles y presuntos milicianos murieron en enfrentamientos fronterizos. Un alto el fuego mediado por Qatar puso fin a los intensos combates de ese mes, pero varias rondas de conversaciones de paz en Turquía en noviembre no lograron producir un acuerdo duradero. Desde entonces, ambas partes han intercambiado disparos de manera ocasional, aunque la tregua se había mantenido en gran medida hasta la semana pasada, cuando Islamabad atacó lo que describió como escondites del TTP.

Desde entonces, Turquía, Arabia Saudí, Qatar, China y varios países más actúan como mediadores para tratar de reducir nuevamente las tensiones.

Abdul Qahar Afghan informó desde Kabul, Afganistán. Los periodistas de The Associated Press Riaz Khan y Rasool Dawar, en Peshawar, Pakistán, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP