Pakistán denuncia campaña para vincularla con ataque en Australia

El ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, acusó a "países hostiles", incluyendo a India, de difundir afirmaciones falsas de que uno de los dos atacantes era un ciudadano paquistaní.

Hablando en una conferencia de prensa en Islamabad, Tarar expresó que el liderazgo de Pakistán condenó enérgicamente el ataque del domingo, que mató a 15 personas en el tiroteo contra a judíos que celebraban Janucá.

El ministro dijo que la información engañosa comenzó a circular casi inmediatamente después del ataque, con publicaciones en redes sociales que identificaban falsamente a uno de los sospechosos como un ciudadano paquistaní llamado Naveed Akram. Comentó que las afirmaciones se propagaron rápidamente a través de plataformas digitales y fueron repetidas por algunos medios de comunicación sin verificación.

Tarar manifestó que hallazgos posteriores, incluyendo la confirmación por parte de la policía india, establecieron que uno de los atacantes, Sajid Akram, era de India, mientras que su hijo de 24 años, Naveed Akram —quien también estuvo involucrado— nació en Australia.

Añadió que la desinformación parecía originarse de un caso de identidad equivocada, ya que un hombre paquistaní que vive en Sydney comparte el mismo nombre que uno de los dos sospechosos.

“¿Cómo restauramos la situación a como estaba antes del ataque en Bondi Beach?” preguntó Tarar, añadiendo que el hombre paquistaní —también llamado Naveed Akram— había publicado un video negando cualquier implicación y pidiendo al público que no lo asociara con el ataque.

Tarar afirmó que el hombre paquistaní era “una víctima de una campaña maliciosa y organizada” y que el esfuerzo de desinformación se originó en India.

No hubo una respuesta de los funcionarios indios.

Tarar instó a los medios de comunicación que publicaron los informes falsos a emitir disculpas y declaró que Pakistán aún no había decidido si emprender acciones legales.

Pakistán e India, rivales con armas nucleares, tienen una larga historia de relaciones tensas y han librado tres guerras desde que obtuvieron la independencia del dominio británico en 1947, la mayoría de ellas por la disputada región de Cachemira. Las dos partes estuvieron cerca de la guerra en mayo antes de que el presidente estadounidense Donald Trump mediara un alto al fuego.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP