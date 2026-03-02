americateve

Pakistán defiende ataques en Afganistán y pide a Kabul desmantelar milicias

El presidente de Pakistán defendió el lunes los ataques militares de su país en Afganistán, al afirmar que Islamabad intentó todas las formas de diplomacia antes de atacar a milicianos que operan desde el país vecino, y pidió al gobierno talibán en Kabul que desarme a los grupos responsables de ataques en Pakistán.

Un hombre inspecciona un coche dañado tras un ataque paquistaní en un campo de refugiados en el distrito de Takhta Pul, provincia de Kandahar, Afganistán, el 28 de febrero de 2026. (Foto AP/Sibghatullah) AP

Pakistán había dicho previamente que estaba en “guerra abierta” con Afganistán, lo que alarmó a la comunidad internacional. La zona fronteriza es un bastión de organizaciones extremistas, entre ellas Al Qaeda y el grupo Estado Islámico.

Asif Ali Zardari declaró durante un discurso ante legisladores: “(El Talibán afgano) debe optar por desmantelar los grupos terroristas que sobreviven del conflicto y de su economía de guerra”, y añadió que “ningún Estado acepta ataques en serie en su territorio”.

El jueves, Afganistán lanzó ataques en represalia por los bombardeos aéreos paquistaníes del domingo anterior. Desde entonces, Pakistán ha llevado a cabo operaciones a lo largo de la frontera, y el ministro de Información, Attaullah Tarar, afirmó que murieron 435 fuerzas afganas y que se capturaron 31 posiciones afganas.

Kabul ha negado esas afirmaciones.

En Afganistán, el portavoz adjunto del gobierno, Hamdullah Fitrat, dijo que el ejército de Pakistán disparó proyectiles de mortero contra un campamento de refugiados en la provincia oriental de Kunar, lo que mató a tres niños e hirió a otros tres.

El Ministerio de Defensa de Afganistán indicó que las fuerzas afganas llevaron a cabo ataques dirigidos contra una instalación militar paquistaní cerca de la provincia de Paktia, lo que causó “pérdidas sustanciales y numerosas bajas”.

El ejército paquistaní no respondió a las preguntas. Ha señalado que Pakistán solo está atacando instalaciones militares afganas para evitar víctimas civiles.

Pakistán ha sido testigo de un aumento de la violencia en los últimos meses y lo atribuye a los talibanes paquistaníes proscritos, conocidos como Tehreek-e-Taliban Pakistan o TTP. Operan tanto dentro de Pakistán como desde territorio afgano.

Islamabad acusa al gobierno afgano de proporcionar refugio al TTP, algo que Kabul niega.

Los actuales enfrentamientos transfronterizos pusieron fin a un alto el fuego mediado por Qatar y Turquía en octubre.

Zardari reiteró el llamado de Pakistán a dialogar y afirmó: “Nunca nos hemos alejado del diálogo”.

El líder paquistaní volvió a acusar a Afganistán de actuar como un intermediario de India al dar refugio a grupos milicianos. “Dejen de permitir que otro país los utilice como campo de batalla para sus ambiciones”, manifestó.

Zardari citó un informe reciente del equipo de monitoreo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que describió la presencia de grupos milicianos en Afganistán como una amenaza extrarregional.

______

Qahar informó desde Kabul; y Riaz Khan y Rasool Dawar, en Peshawar, Pakistán. ______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

