americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pakistán convoca a diplomático afgano tras ataque que mató a 11 soldados

ISLAMABAD (AP) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán convocó a un alto diplomático afgano y presentó una enérgica protesta por un atentado cometido por un perpetrador suicida a principios de esta semana, ataque que mató a 11 soldados paquistaníes y a una niña cerca de la frontera con Afganistán.

La cancillería informó en un comunicado que llamó el miércoles al jefe adjunto de misión de Afganistán en Islamabad y le entregó una protesta diplomática formal tras el ataque registrado el lunes en el distrito noroccidental de Bajaur, que, indicó, fue perpetrado por insurgentes con base en Afganistán.

“Pakistán se reserva el derecho de responder y eliminar a quienes estuvieron detrás del ataque dondequiera que se encuentren, para proteger a sus soldados, civiles y fronteras”, señaló. De momento no ha habido comentarios por parte de Afganistán.

Las tensiones han persistido entre los vecinos desde que enfrentamientos fronterizos en octubre de 2025 dejaron decenas de soldados, civiles y presuntos milicianos muertos. La violencia se produjo tras las explosiones ocurridas en Kabul el 9 de octubre, que Afganistán atribuyó a Pakistán. Desde entonces se ha mantenido un alto el fuego mediado por Qatar, aunque las conversaciones posteriores en Estambul no lograron un acuerdo definitivo y las relaciones siguen tensas.

Pakistán ha registrado un aumento de ataques en los últimos años, la mayoría atribuidos a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Son un grupo distinto, pero estrechamente aliado, de los talibanes de Afganistán, que regresaron al poder en 2021. Islamabad acusa al TTP de operar libremente dentro de Afganistán, una acusación que tanto el TTP como Kabul niegan. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

🚨 ÚLTIMA HORA: EEUU lanza ultimátum a Cuba

ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Marco Rubio negocia posible transición en Cuba con nieto de Raúl Castro

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Piden a Trump CANCELAR licencias a AGENCIAS DE MIAMI por envíos de carros y artículos de lujo a Cuba

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Padre Trans asesina a tiros a su familia en un partido escolar de hockey en Rhode Island

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter