Pakistán convoca a diplomático afgano tras ataque que mató a 11 soldados

La cancillería informó en un comunicado que llamó el miércoles al jefe adjunto de misión de Afganistán en Islamabad y le entregó una protesta diplomática formal tras el ataque registrado el lunes en el distrito noroccidental de Bajaur, que, indicó, fue perpetrado por insurgentes con base en Afganistán.

“Pakistán se reserva el derecho de responder y eliminar a quienes estuvieron detrás del ataque dondequiera que se encuentren, para proteger a sus soldados, civiles y fronteras”, señaló. De momento no ha habido comentarios por parte de Afganistán.

Las tensiones han persistido entre los vecinos desde que enfrentamientos fronterizos en octubre de 2025 dejaron decenas de soldados, civiles y presuntos milicianos muertos. La violencia se produjo tras las explosiones ocurridas en Kabul el 9 de octubre, que Afganistán atribuyó a Pakistán. Desde entonces se ha mantenido un alto el fuego mediado por Qatar, aunque las conversaciones posteriores en Estambul no lograron un acuerdo definitivo y las relaciones siguen tensas.

Pakistán ha registrado un aumento de ataques en los últimos años, la mayoría atribuidos a los talibanes paquistaníes, conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan o TTP. Son un grupo distinto, pero estrechamente aliado, de los talibanes de Afganistán, que regresaron al poder en 2021. Islamabad acusa al TTP de operar libremente dentro de Afganistán, una acusación que tanto el TTP como Kabul niegan. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP