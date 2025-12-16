americateve

Pakistán condena a clérigo de partido prohibido a 35 años de cárcel por incitar a la violencia

LAHORE, Pakistán (AP) — Una corte antiterrorista de Pakistán condenó a un líder destacado de un partido islamista ilegalizado a 35 años de prisión por incitar a la violencia, más de un año después de que el clérigo pidiera públicamente el asesinato del entonces presidente del Tribunal Supremo, dijeron el martes funcionarios del tribunal y un abogado defensor.

ARCHIVO - Zaheerul Hassan Shah, jefe adjunto de un partido islamista radical, habla a sus seguidores durante un acto en Lahore, Pakistán, el 28 de julio de 2024. (AP Foto/K.M. Chaudary, archivo) AP

Zaheerul Hassan Shah, líder del proscrito Tehreek-e-Labbaik Pakistán, fue arrestado el año pasado después de que circulara en redes sociales un video en el que ofrecía 10 millones de rupias (36.000 dólares) a quien decapitara al entonces presidente del alto tribunal, Qazi Faez Isa.

Isa fue criticado el año pasado por grupos religiosos radicales después de conceder la libertad bajo fianza a un hombre de la comunidad minoritaria ahmadí en un caso de blasfemia.

La ahmadí es una rama del Islam, pero el parlamento paquistaní declaró a los ahmadíes no musulmanes en 1974. Sus hogares y lugares de culto son atacados frecuentemente por insurgentes suníes, que los consideran herejes.

El abogado defensor Maqsood-ul-Haq y funcionarios del tribunal dijeron que Shah fue condenado el lunes por una corte antiterrorista en la ciudad oriental de Lahore.

La sentencia se dictó menos de dos meses después de que el gobierno de Pakistán prohibió el partido TLP tras choques letales entre sus partidarios y la policía durante una manifestación a favor de Gaza.

Desde esos enfrentamientos, el líder del partido, Saad Rizvi, se encuentra en paradero desconocido.

La policía dice que Rizvi huyó a la Cachemira administrada por Pakistán durante los disturbios, que comenzaron a principios de octubre después de que Rizvi liderara una marcha hacia Islamabad desde Lahore, la capital de la provincia de Punjab.

