Pakistán atacó escondites de extremistas en la frontera afgana, informan autoridades

Islamabad no precisó en qué zonas se realizaron los ataques ni ofreció otros detalles. Hasta el momento, Kabul no ha hecho comentarios, y reportes en redes sociales sugerían que la ofensiva se llevó a cabo en territorio afgano.

En declaraciones hechas antes del amanecer del domingo, el ministro de Información, Attaullah Tarar, escribió en X que el ejército realizó lo que describió como “operaciones selectivas basadas en inteligencia” contra siete campamentos pertenecientes a los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, y sus afiliados. Indicó que también se atacó a un afiliado del grupo Estado Islámico en la región fronteriza.

En octubre, Pakistán también realizó ataques en el interior de Afganistán para atacar escondites de combatientes.

Tarar afirmó que Pakistán “siempre se ha esforzado por mantener la paz y la estabilidad en la región”, pero añadió que la seguridad y la protección de los ciudadanos paquistaníes seguían siendo una prioridad máxima.

El más reciente acontecimiento se produjo días después de que un atacante suicida, respaldado por hombres armados, embistiera con un vehículo cargado de explosivos el muro de un puesto de seguridad en el distrito de Bajaur, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán. La explosión hizo que una parte del recinto se derrumbara, matando a 11 soldados y a un niño, y las autoridades dijeron después que el atacante era un ciudadano afgano.

Horas antes de los más recientes ataques fronterizos, otro agresor suicida atacó un convoy de seguridad en el cercano distrito de Bannu, en el noroeste, y mató a dos soldados, entre ellos, un teniente coronel. Tras la violencia del sábado, el ejército paquistaní había advertido que no “ejercería ninguna moderación” y que las operaciones contra los responsables continuarían “independientemente de su ubicación”, un lenguaje que sugería un aumento en las tensiones entre Islamabad y Kabul.

Tarar sostuvo que Pakistán tenía “pruebas concluyentes” de que los ataques recientes, incluido un atentado suicida contra una mezquita chií en Islamabad en el que murieron 31 fieles a principios de este mes, fueron perpetrados por extremistas que actuaban por “instrucciones de sus líderes y coordinadores radicados en Afganistán”.

Afirmó que Pakistán había instado repetidamente a los gobernantes talibanes de Afganistán a tomar medidas verificables para impedir que grupos extremistas utilicen territorio afgano para lanzar ataques en Pakistán, pero afirmó que no se había tomado ninguna acción sustantiva.

Señaló que Pakistán insta a la comunidad internacional a presionar a las autoridades talibanes de Afganistán para que cumplan sus compromisos en virtud del acuerdo de Doha de no permitir que su territorio sea utilizado contra otros países.

En los últimos años, Pakistán ha visto un aumento de la violencia de grupos armados, atribuida en gran medida al TTP y a grupos separatistas baluchíes proscritos. El TTP es independiente, pero está estrechamente aliado con los talibanes de Afganistán, que regresaron al poder en 2021. Islamabad acusa al TTP de operar desde dentro de Afganistán, una acusación que el grupo y Kabul niegan.

Las relaciones entre ambos vecinos se han mantenido tensas desde octubre, cuando decenas de soldados, civiles y presuntos combatientes murieron en letales enfrentamientos fronterizos. La violencia se produjo tras explosiones en Kabul que autoridades afganas atribuyeron a Pakistán.

Un alto el fuego mediado por Qatar se ha mantenido en general, pero las conversaciones en Estambul no lograron producir un acuerdo formal, y las relaciones se mantienen tensas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

