Pakistán asegura que abatió a 145 "terroristas respaldados por India" luego de una serie de ataques

Agentes de policía examinan el lugar de un atentado suicida, el domingo 1 de febrero de 2026, en Quetta, Pakistán. (AP Foto/Arshad Butt) AP

Los atentados comenzaron a primera hora del sábado en distintos puntos de Baluchistán, donde murieron 18 civiles --incluidos cinco mujeres y tres menores-- y 15 elementos de seguridad, indicaron las autoridades.

Sarfraz Bugti, principal ministro de la provincia, declaró a los periodistas en Quetta que fuerzas de seguridad respondieron rápidamente y abatieron a 145 miembros de "Fitna al-Hindustan", una frase que el gobierno utiliza para referirse al proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán, o BLA, un grupo que supuestamente cuenta con respaldo de India. Añadió que la cifra de milicianos abatidos en los últimos dos días fue la más elevada en décadas.

"Los cuerpos de estos 145 terroristas muertos están bajo nuestra custodia, y algunos de ellos son ciudadanos afganos", afirmó. Agregó que los "terroristas respaldados por India" querían tomar rehenes pero no lograron llegar al centro de la ciudad.

Bugti estuvo acompañado del funcionario del gobierno Hamza Shafqat, quien a menudo supervisa este tipo de operativos contra grupos rebeldes en la zona, y elogió a las fuerzas militares, policiales y paramilitares por repeler los ataques.

Los ataques estallaron el sábado en una región rica en recursos donde Pakistán busca atraer inversión extranjera en minería. Una empresa metalúrgica estadounidense firmó un acuerdo de inversión de 500 millones de dólares con Pakistán en septiembre de 2025, un mes después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al BLA como organización terrorista extranjera.

Residentes narraron escenas de pánico después de que un atentado suicida dejó varios agentes de policía muertos el sábado.

"Fue un día muy aterrador en la historia de Quetta", dijo Khan Muhammad, un residente. "Hombres armados deambulaban abiertamente por las calles hasta que llegaron las fuerzas de seguridad".

Bugti acusó en repetidas ocasiones a India y Afganistán de respaldar a los atacantes y afirmó que los líderes del BLA --que se atribuyó los más recientes ataques en Baluchistán-- operaban desde territorio afgano. Tanto Kabul como Nueva Delhi rechazaron las acusaciones.

El funcionario añadió el domingo que, bajo el acuerdo de Doha de 2020, el gobierno Talibán de Afganistán se había comprometido a no permitir que su territorio fuera utilizado como base para atacar a otros países, pero "desafortunadamente,todavía se utilizaba el territorio afgano contra Pakistán".

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han persistido desde principios de octubre, cuando Pakistán llevó a cabo una serie de ataques aéreos sobre supuestos escondites de talibanes paquistaníes dentro de Afganistán, los cuales dejaron a decenas de presuntos rebeldes muertos.

Bugti dijo que hombres armados irrumpieron en la residencia de un trabajador baluchi en Gwadar y mataron a cinco mujeres y tres niños. Al condenar los asesinatos, aseguró que los atacantes tenían planeado tomar rehenes después de asaltar oficinas gubernamentales en Quetta, pero sus intentos se vieron frustrados. "Estábamos al tanto de sus planes, y nuestras fuerzas estaban preparadas", afirmó.

El BLA ha llevado a cabo varios ataques en Pakistán en los últimos años, a menudo dirigidos a las fuerzas de seguridad, intereses chinos y proyectos de infraestructura.

Las autoridades dicen que el grupo ha operado con el apoyo de los talibanes paquistaníes, conocidos como TTP, el cual está aliado a los talibanes de Afganistán.

Baluchistán ha sido escenario desde hace tiempo de una insurgencia separatista por parte de grupos étnicos baluchis que buscan una mayor autonomía o independencia del gobierno central de Pakistán. ___

Ahmed informó desde Islamabad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP