Pakistán asciende a popular jefe militar, ocupará puesto de coordinación

ISLAMABAD (AP) — El popular jefe del ejército de Pakistán fue confirmado en el recién creado cargo de jefe de las fuerzas de defensa, una posición establecida el mes pasado para mejorar la coordinación entre el ejército, la marina y la fuerza aérea.

La oficina del primer ministro Shehbaz Sharif anunció en un comunicado que se había enviado un resumen para el nombramiento del mariscal de campo Asim Munir como jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de las Fuerzas de Defensa al presidente Asif Ali Zardari para su aprobación. El presidente luego aprobó el nombramiento, confirmando el papel ampliado de Munir.

"El nombramiento es por un período de cinco años", dice el comunicado.

Sharif también aprobó una extensión de dos años para el mariscal jefe de la fuerza aérea Zaheer Ahmed Babar, según el comunicado.

Munir ha ganado prominencia desde principios de este año, cuando Pakistán dijo que derrotó a India en una guerra de cuatro días. Pakistán e India, en ataques recíprocos en mayo, apuntaron a las posiciones militares del otro después de que India atacara objetivos dentro de Pakistán que, según dijo, estaban afiliados a militantes responsables de la masacre de 26 turistas en Cachemira controlada por India.

Sin embargo, ambas partes cedieron después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego completo e inmediato. Desde entonces, la tregua entre los dos rivales nucleares se mantiene.

La elevación de Munir se produce meses después de que Pakistán lo promoviera a mariscal de campo, convirtiéndolo en solo el segundo oficial militar en la historia del país en ostentar el título. El primero fue el general Ayub Khan, quien lideró Pakistán durante la guerra de 1965 con India.

La ley aprobada por el parlamento el mes pasado estipula que Munir permanecerá en uniforme de por vida y gozará de inmunidad frente al arresto, una medida que ha suscitado críticas del partido del ex primer ministro encarcelado Imran Khan, que dice que la concesión de amplios poderes a Munir socava la democracia.

El ejército ha ejercido históricamente una gran influencia en Pakistán, gobernándolo durante la mitad de la historia del país. Pero también ha estado luchando contra militantes locales y extranjeros desde 2001, cuando Pakistán se convirtió en aliado de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, y miles de personas, incluidos soldados y policías, han muerto desde entonces en ataques.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

