Pakistán acusa a India de soltar agua sin aviso y amenazar estabilidad

El viceprimer ministro paquistanía Ishaq Dar hizo estas declaraciones un día después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán dijera que había escrito a Nueva Delhi buscando aclaraciones sobre lo que describió como liberaciones irregulares de agua del río Chenab.

Dar alegó que Nueva Delhi estaba manipulando los flujos de agua en un momento crítico del ciclo agrícola de Pakistán, amenazando los medios de vida, así como la seguridad alimentaria y económica del país. Dijo que la última liberación irregular de agua del río Chenab se detectó esta semana.

"Tal conducta ilegal e irresponsable tiene el potencial de desencadenar una crisis humanitaria en Pakistán", afirmó. Pakistán e India tienen una historia de relaciones amargas y han librado dos de sus tres guerras desde que obtuvieron la independencia del dominio colonial británico en 1947.

Acciones similares en septiembre empeoraron las inundaciones que devastaron cientos de aldeas en el este de Pakistán, indicaron autoridades. India en ese momento dijo que había alertado a Pakistán sobre posibles inundaciones, que también fueron provocadas por las lluvias monzónicas.

Cachemira está dividida entre India y Pakistán y es reclamada por ambos en su totalidad. El Tratado de Aguas del Indo, que fue mediado por el Banco Mundial en 1960, permite compartir las aguas de un sistema fluvial que es vital para ambos países. El tratado sobrevivió a dos guerras entre los países, en 1965 y 1971, y a un importante enfrentamiento fronterizo en 1999.

Según el tratado, India tiene control sobre los ríos orientales Ravi, Sutlej y Beas, y Pakistán controla los ríos occidentales Jhelum, Chenab e Indo que fluyen a través de la región de Cachemira.

India suspendió unilateralmente el tratado de reparto de agua y redujo los lazos diplomáticos con Pakistán en abril tras el asesinato de 26 turistas en Cachemira controlada por India.

Eso llevó a semanas de tensiones crecientes que culminaron en ataques con misiles de represalia en mayo. La escalada terminó después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que había mediado un alto el fuego. Sin embargo, las dos partes no han tomado medidas para normalizar las relaciones desde entonces.

Dirigiéndose a los diplomáticos, Dar declaró: "El agua es vida y no puede convertirse en arma."

Expresó que Pakistán también ha informado al secretario general de la ONU António Guterres y al presidente de la Asamblea General de la ONU, instándolos a desempeñar su papel en abordar la situación.

Dar señaló que el Comité de Seguridad Nacional de Pakistán advirtió a principios de este año que cualquier intento de detener o desviar el flujo de agua hacia Pakistán sería considerado un "acto de guerra."

Afirmó que India ha detenido el intercambio de información anticipada, datos hidrológicos y mecanismos de supervisión conjunta requeridos bajo el tratado, exponiendo a Pakistán tanto a inundaciones como a sequías.

El corresponsal Rajesh Roy contribuyó a esta nota desde Nueva Delhi.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

