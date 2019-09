Países deben restaurar lazos con Qatar para realizar mundial

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

El estudio de 81 páginas visto por The Associated Press dice que Qatar no sería forzado a compartir juegos con Bahréin, Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos a menos que esos países restauren lazos de viajes con Doha. Debido a su neutralidad en la situación, Kuwait y Omán son las opciones más viables identificadas por la FIFA para ser sedes de partidos en el Mundial. Se requerirían estadios en el menos un país más para lidiar con la adición de 16 equipos y 16 partidos en la expansión propuesta.