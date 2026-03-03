País por país, así es como la guerra contra Irán afecta a todo Oriente Medio

Bomberos caminan entre los escombros de un edificio destruido por un ataque aéreo israelí, el martes 3 de marzo de 2026, en Dahiyeh, un suburbio de Beirut, Líbano. (AP Foto/Hassan Ammar) AP

Los gobiernos extranjeros han hecho un llamado a sus ciudadanos a salir de la región en cualquier vuelo comercial disponible a medida que se cierran los espacios aéreos en todo el Golfo Pérsico, se suspende la navegación por el estrecho de Ormuz y las principales aerolíneas cancelan vuelos. El Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que ha evacuado a personal no esencial y sus familiares en seis países, añadiendo a Emiratos Árabes Unidos a su lista el martes. Asimismo, ha recomendado la salida de sus ciudadanos de 14 naciones de la zona. Otros gobiernos, desde Rusia hasta Alemania y Francia, también se apresuraron a organizar vuelos de repatriación.

A continuación, un desglose país por país del impacto de la guerra hasta la fecha.

Toda la información del espacio aéreo proviene de Flightradar 24 —el servicio de seguimiento de vuelos en tiempo real— o de las autoridades nacionales.

Daños y víctimas: Irán tiene, por mucho, el mayor número de decesos registrados entre los países de la región. La Media Luna Roja iraní informó que la operación militar de Estados Unidos e Israel ha provocado la muerte de al menos 787 personas. Eso incluye a más de 160 que, según la agencia estatal de noticias IRNA, perdieron la vida en un ataque contra una escuela primaria en Minab. Israel asegura que no estuvo involucrado en el incidente. Consultado al respecto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respondió que no tenía detalles, pero que Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela.

Los ataques de Estados Unidos e Israel han tenido como objetivo infraestructura nuclear, plataformas lanzamisiles, edificios y complejos gubernamentales en Teherán. Ya cobraron la vida del líder supremo Alí Jamenei y de otros altos mandos militares. Imágenes satelitales tomadas el lunes de la instalación nuclear iraní de Natanz muestran daños en varios edificios y en todo el complejo de la instalación, en comparación con las imágenes del día anterior.

Israel y los territorios palestinos

Daños y víctimas: Varios lugares han sido alcanzados por misiles iraníes, los cuales causaron la muerte de 11 personas. Se desconoce la magnitud de los daños en bases militares israelíes y otros lugares de importancia militar debido a que las fuerzas armadas no dan a conocer ese tipo de información.

Espacio aéreo: Cerrado para vuelos comerciales.

Líbano

Daños y víctimas: El grupo político-militar Hezbollah, que cuenta con respaldo de Irán, disparó misiles contra Israel el lunes, desatando una respuesta de Israel. Al menos 50 personas han muerto y 154 resultaron heridas, según informaron las autoridades libanesas.

Israel lanzó el martes nuevos ataques aéreos contra Beirut, asegurando que iban dirigidos a los “centros de mando y almacenes de armas de Hezbollah”. Además, envió tropas terrestres a las zonas fronterizas del sur del Líbano. Hezbollah también informó del lanzamiento de drones contra una base aérea israelí. El ejército israelí aseguró que derribó dos aeronaves no tripuladas.

Israel y Hezbollah libraron una guerra durante más de un año, que concluyó con un alto al fuego en noviembre de 2024 que dejó al grupo libanés sumamente mermado.

La Embajada de Estados Unidos en Líbano anunció el martes su cierre al público hasta nuevo aviso.

Espacio aéreo: El espacio aéreo de Líbano no está completamente cerrado. Hay vuelos que llegan y salen, pero muchas aerolíneas han cancelado sus vuelos.

Arabia Saudí

Daños y víctimas: Irán atacó el martes la Embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudí. El ataque con dos drones contra la misión diplomática en Riad causó un “incendio limitado” y daños menores, según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí. La embajada hizo un llamado a los estadounidenses a permanecer alejados del complejo.

La refinería de Ras Tamura también fue objeto de un ataque con drones, los cuales fueron derribados por sus sistemas de defensa, señaló informó un portavoz militar a la Agencia de Prensa Saudí del Estado. La refinería tiene una capacidad de más de medio millón de barriles de crudo al día.

Espacio aéreo: Parcialmente cerrado en la zona fronteriza con Irak y el Golfo Pérsico.

Kuwait

Daños y víctimas: El complejo de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait fue atacado el lunes. La misión diplomática anunció al día siguiente su cierre al público hasta nuevo aviso.

Seis soldados estadounidenses pertenecientes a una unidad logística murieron en un ataque en Kuwait, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a hacer comentarios públicos.

El Ministerio de Salud de Kuwait informó el domingo que una persona murió y 32 resultaron heridas en un ataque iraní, todos ellos trabajadores migrantes de países no identificados.

Espacio aéreo: Cerrado.

Emiratos Árabes Unidos

Daños y víctimas: Tres personas murieron en Emiratos Árabes Unidos —trabajadores extranjeros originarios de Nepal, Bangladesh y Pakistán. La ciudad de Dubái, con una reputación mundial como el lugar más seguro en Oriente Medio y un centro de inversión global, ha sufrido daños en su aeropuerto internacional y, según el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), en hoteles a lo largo de su costa. Irán también atacó dos centros de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos, según informó la empresa el martes.

Espacio aéreo: Cerrado para vuelos comerciales. Algunos vuelos de evacuación comenzaron el lunes.

Egipto

Daños y víctimas: Las repercusiones de la guerra han afectado a una economía egipcia ya en crisis, luego que las navieras internacionales decidieron desviar sus flotas de buques lejos del canal de Suez. El canal, que conecta al Mediterráneo con el mar Rojo, es una importante fuente de divisas para Egipto.

Espacio aéreo: Los vuelos comerciales parten de Egipto, aunque ha habido cancelaciones. La mayoría de los países recomiendan a los residentes viajar a través de Taba y Sharm el Sheij, en lugar de El Cairo.

Jordania

Daños y víctimas: La policía jordana anunció el domingo que cinco personas resultaron heridas por la caída de los restos de misiles iraníes luego de que fueron interceptados en el espacio aéreo del reino.

Espacio aéreo: La Autoridad de Aviación Civil de Jordania anunció que el espacio aéreo permanecerá cerrado todos los días de 6 de la tarde a 7 de la mañana hasta nuevo aviso.

Qatar

Daños y víctimas: Irán ha atacado instalaciones energéticas en Qatar.

Espacio aéreo: Cerrado.

Irak

Daños y víctimas: Los ataques contra emplazamientos de milicias proiraníes por parte de Estados Unidos o Israel han causado la muerte de algunos de sus miembros. Se han lanzado varios ataques con drones y misiles contra las bases y el consulado estadounidenses en Irbil. Además, manifestantes intentaron irrumpir en la embajada de Estados Unidos en Bagdad.

El Ministerio del Petróleo de Irak anunció el martes que suspenderá la producción en un yacimiento petrolífero clave debido a la disrupción en el estrecho de Ormuz —la cual ha causado un aumento repentino de los precios del crudo en todo el mundo. El ministerio mencionó la escasez de barcos petroleros que ingresan al golfo, lo que los obligó a “detener la producción y el bombeo” en los yacimientos de Rumaila, cerca de la ciudad de Basora, en el sur del país.

Espacio aéreo: Cerrado.

Bahréin

Daños y víctimas: El Ministerio del Interior de Bahréin informó que el incendio causado por un ataque dejó sin vida a un trabajador asiático e hirió gravemente a otros dos el lunes. También se produjo el impacto de un dron cerca de un centro de datos de Amazon, reportó la empresa el martes.

Espacio aéreo: Cerrado.

Siria

Daños y víctimas: Varias personas, incluidos niños, sufrieron heridas menores luego de la caída de restos de misiles iraníes en una zona rural a las afueras de Damasco, informó la agencia estatal de noticias siria SANA. En algunas zonas de las provincias del sur del país también cayeron restos de proyectiles disparados por Irán hacia Israel, aunque no se reportaron más heridos ni daños materiales, según la agencia noticiosa.

Espacio aéreo: Cerrado.

Omán

Daños y víctimas: Omán ha sido objeto de varios ataques con drones desde el inicio de la guerra contra Irán. Los ataques tuvieron como objetivo a Salalah, el puerto más grande del país, así como al puerto de Duqm. Al menos una embarcación también fue alcanzada frente a las costas del país.

Espacio aéreo: Abierto, pero muchos vuelos comerciales están cancelados.

___

Los periodistas de Associated Press Abby Sewell, en Beirut, Samy Magdy, en El Cairo, y Konstantin Toropin, en Washington, contribuyeron con este despacho.

FUENTE: AP