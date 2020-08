El tenista francés Benoit Paire dio positivo por el coronavirus y fue descartado para el Abierto de Estados Unidos, informó a The Associated Press una fuente al tanto de la situación.

Paire fuera del US Open tras positivo por coronavirus

Associated Press

Associated Press

La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido que la federación estadounidense no había comunicado la condición de Paire. Poco después, la USTA (las siglas en inglés de la federación) confirmó el positivo de un jugador no identificado.