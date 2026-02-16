Padres amplían contrato del gerente general A.J. Preller, 2do con más antigüedad tras Cashman

Compartir en:









El gerente general de los Padres de San Diego A.J. Preller responde preguntas previo al juego entre los Gigantes de San Francisco y los Padres, el 28 de marzo de 2024, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy, file) AP

San Diego, que anunció el acuerdo el lunes sin revelar los términos, ha accedido a la postemporada en cuatro de los últimos seis años, tras una racha de 13 temporadas sin clasificarse a los playoffs que comenzó en 2007, siete años antes de que el club contratara a Preller. Cashman ha sido gerente general de los Yankees desde 1998.

Preller, de 48 años, quien también ostenta el cargo de presidente de operaciones de béisbol, orquestó las contrataciones como agentes libres de Manny Machado y Xander Bogaerts; canjes que trajeron a jugadores como Fernando Tatis Jr. y Juan Soto; y un sistema de ligas menores que forjó al jardinero central Jackson Merrill, quien fue All-Star como novato en 2024.

Preller fue suspendido 30 días en 2016 después de que MLB investigó el manejo de información médica en un canje entre San Diego y Boston. Los Medias Rojas enviaron al cotizado prospecto lanzador Anderson Espinoza, a los Padres a cambio del zurdo All-Star Drew Pomeranz. Boston tenía dudas sobre si había recibido toda la información médica relevante sobre Pomeranz.

Los Padres vienen de temporadas consecutivas de 90 victorias por primera vez en la historia de la franquicia y han establecido récords de asistencia en Petco Park en cada una de las últimas tres temporadas. San Diego alcanzó la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2022, perdiendo ante Filadelfia en cinco juegos.

“Bajo su guía, nuestra organización ha seguido invirtiendo en talento de élite tanto a nivel de Grandes Ligas como de ligas menores, al tiempo que construye un sólido grupo de operaciones de béisbol, scouting y desarrollo de jugadores", indicó el presidente de los Padres, John Seidler. "Confiamos en que seguirá persiguiendo incansablemente el primer campeonato de la Serie Mundial para San Diego”.

Los Padres contrataron a Preller procedente de los Rangers de Texas, donde era el gerente general adjunto. Preller pasó los tres años anteriores en operaciones de béisbol con los Dodgers de Los Ángeles, el mayor rival de San Diego.

FUENTE: AP