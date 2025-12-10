americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Padre de estudiante es acusado en tiroteo que dejó un muerto en la Universidad Estatal de Kentucky

FRANKFORT, Kentucky, EE.UU. (AP) — El padre de un estudiante de la Universidad Estatal de Kentucky ha sido acusado de asesinato luego de un tiroteo en el campus en el que un estudiante murió y otro resultó gravemente herido.

Jacob Lee Bard se encontraba el martes en el campus de la escuela, en Frankfort, y disparó a las víctimas en una residencia estudiantil, señaló la policía en un comunicado.

Los investigadores aseguraron que se trató de un incidente aislado, pero no han compartido detalles de las circunstancias o un posible motivo. El tiroteo cobró la vida de De’Jon Fox, de 19 años y originario de Indianápolis. Un segundo estudiante que resultó baleado permanece en estado crítico, pero su nombre no ha sido revelado, dijo la policía.

Bard, de 48 años, fue fichado en la cárcel bajo cargos de asesinato y agresión en primer grado. La policía dijo que Bard es residente de Evansville, Indiana, a unos 240 kilómetros (150 millas) al oeste de Frankfort.

Bard será representado por un defensor público del Departamento de Defensa Pública del condado de Franklin, quien se negó a discutir su caso el miércoles.

Agentes de la policía de la universidad se encontraban cerca de la escena del alterado, el cual terminó con el tiroteo, y arrestaron de inmediato a Bard, destacó la policía.

Los investigadores han revisado videos tomados por otras personas en el lugar y grabaciones de vigilancia.

Cuando los reporteros preguntaron sobre supuestos videos que mostraban una pelea que involucraba a los hijos de Bard antes del tiroteo o si Bard pudo haber ido al campus para hablar con los administradores sobre la seguridad de sus hijos, el subjefe de policía de Frankfort, Scott Tracy, se negó a decir qué pudo haber provocado el tiroteo.

"La investigación realmente está en sus primeras etapas como para dar detalles sobre lo que llevó a esto. Mucho de ello sería especulación", comentó Tracy el miércoles.

El tiroteo ocurrió en el edificio Whitney M. Young Jr. Fue el segundo tiroteo que ocurre cerca de la residencia estudiantil en los últimos cuatro meses.

Una persona realizó varios disparos desde un vehículo el 17 de agosto, dejando dos heridos que, según la universidad, no eran estudiantes. La policía de Frankfort dijo que una víctima recibió atención por heridas leves y otra sufrió lesiones de gravedad. El dormitorio y al menos un vehículo resultaron dañados.

El presidente de la universidad, Koffi C. Akakpo, dijo que la escuela contrató a más agentes de policía después del primer tiroteo y una vez que se complete la investigación sobre el más reciente tiroteo evaluará si se necesita hacer más para mantener a los estudiantes a salvo.

"El campus es un lugar seguro", dijo Akakpo en la conferencia de prensa.

La Universidad Estatal de Kentucky es una universidad pública con aproximadamente 2.200 estudiantes. Los legisladores autorizaron la creación de la escuela en 1886.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter