Padre de estudiante es acusado en tiroteo que dejó un muerto en la Universidad Estatal de Kentucky

Jacob Lee Bard se encontraba el martes en el campus de la escuela, en Frankfort, y disparó a las víctimas en una residencia estudiantil, señaló la policía en un comunicado.

Los investigadores aseguraron que se trató de un incidente aislado, pero no han compartido detalles de las circunstancias o un posible motivo. El tiroteo cobró la vida de De’Jon Fox, de 19 años y originario de Indianápolis. Un segundo estudiante que resultó baleado permanece en estado crítico, pero su nombre no ha sido revelado, dijo la policía.

Bard, de 48 años, fue fichado en la cárcel bajo cargos de asesinato y agresión en primer grado. La policía dijo que Bard es residente de Evansville, Indiana, a unos 240 kilómetros (150 millas) al oeste de Frankfort.

Bard será representado por un defensor público del Departamento de Defensa Pública del condado de Franklin, quien se negó a discutir su caso el miércoles.

Agentes de la policía de la universidad se encontraban cerca de la escena del alterado, el cual terminó con el tiroteo, y arrestaron de inmediato a Bard, destacó la policía.

Los investigadores han revisado videos tomados por otras personas en el lugar y grabaciones de vigilancia.

Cuando los reporteros preguntaron sobre supuestos videos que mostraban una pelea que involucraba a los hijos de Bard antes del tiroteo o si Bard pudo haber ido al campus para hablar con los administradores sobre la seguridad de sus hijos, el subjefe de policía de Frankfort, Scott Tracy, se negó a decir qué pudo haber provocado el tiroteo.

"La investigación realmente está en sus primeras etapas como para dar detalles sobre lo que llevó a esto. Mucho de ello sería especulación", comentó Tracy el miércoles.

El tiroteo ocurrió en el edificio Whitney M. Young Jr. Fue el segundo tiroteo que ocurre cerca de la residencia estudiantil en los últimos cuatro meses.

Una persona realizó varios disparos desde un vehículo el 17 de agosto, dejando dos heridos que, según la universidad, no eran estudiantes. La policía de Frankfort dijo que una víctima recibió atención por heridas leves y otra sufrió lesiones de gravedad. El dormitorio y al menos un vehículo resultaron dañados.

El presidente de la universidad, Koffi C. Akakpo, dijo que la escuela contrató a más agentes de policía después del primer tiroteo y una vez que se complete la investigación sobre el más reciente tiroteo evaluará si se necesita hacer más para mantener a los estudiantes a salvo.

"El campus es un lugar seguro", dijo Akakpo en la conferencia de prensa.

La Universidad Estatal de Kentucky es una universidad pública con aproximadamente 2.200 estudiantes. Los legisladores autorizaron la creación de la escuela en 1886.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP