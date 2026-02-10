Padre del asesinado político colombiano Miguel Uribe relanza su aspiración presidencial

“Hoy le digo al mundo que quien debería estar aquí es mi hijo Miguel Uribe Turbay. Lo mataron para que no siguiera incomodando a los malos, como él los llamaba, para silenciarlo, pero Miguel vive”, aseguró su padre Miguel Uribe Londoño en el relanzamiento de su campaña en el norte de Bogotá.

Uribe Turbay, precandidato presidencial opositor al gobierno de Gustavo Petro, fue baleado en junio del año pasado cuando ofrecía un discurso de campaña en un parque al occidente de Bogotá. Falleció en agosto, tras permanecer en una clínica bajo pronóstico neurológico reservado y ser sometido a varias cirugías.

Su padre, de 73 años, fue escogido por su familia para entrar en la contienda electoral y continuar el legado político. Primero intentó ser precandidato del partido Centro Democrático —al que pertenecía Uribe Turbay—, pero en diciembre el partido lo apartó de su lista de aspirantes.

El Centro Democrático aseguró en su momento que Uribe Londoño tenía intenciones de sumarse a la campaña del abogado Abelardo de La Espriella, un derechista que no pertenece al partido.

En medio de la polémica, Uribe Londoño renunció al Centro Democrático y alegó que su exclusión de la lista de precandidatos era injusta.

"Las propuestas de Miguel han sido silenciadas dos veces: la primera con su asesinato brutal; la segunda, cuando el jefe del partido Centro Democrático dio la orden de que me sacaran de la precandidatura sin haber renunciado al proceso. Fue una injusticia más”, aseguró Uribe Londoño en el relanzamiento de su candidatura.

El político aseguró que inscribirá su candidatura para las elecciones presidenciales que se celebrarán en mayo con el aval del Demócrata Colombiano, un partido de raíces afrodescendientes.

Uribe Londoño vuelve a la carrera electoral cuando aún se están decantando las candidaturas de otras corrientes políticas que buscan suceder en el poder a Petro, primer izquierdista en gobernar Colombia.

En marzo, cuando los ciudadanos elejan al nuevo Congreso, podrán también votar por uno de los 16 candidatos presidenciales que buscan representar a tres sectores políticos: el centro, la derecha y una parte de la izquierda. Se espera que así se decante aún más la lista de aspirantes que llegarán a la primera vuelta.

Uribe Londoño estuvo acompañado de parte de su familia, incluyendo de la esposa de su hijo, María Claudia Tarazona, y su nieto Alejandro.

“Vamos a superar el extremismo, la violencia y la intolerancia”, prometió Uribe Londoño en una tarima que tenía de fondo una pantalla con la bandera de Colombia.

Por el asesinato de Uribe Turbay han sido capturadas nueve personas, incluido el tirador que aceptó los delitos y, que por ser menor de edad, recibió una sanción en un centro especial; además de presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación.

Las autoridades aún investigan el móvil del ataque, pero tienen como una de las principales hipótesis la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

FUENTE: AP