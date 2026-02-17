americateve

Pacquiao vuelve al ring en Las Vegas el 18 de abril en una exhibición ante Provodnikov

LAS VEGAS (AP) — Manny Pacquiao aún no ha concluido su carrera en el boxeo y regresará al cuadrilátero el 18 de abril para enfrentar al excampeón mundial superligero Ruslan Provodnikov en una exhibición de peso wélter a 10 asaltos.

ARCHIVO - El filipino Manny Pacquiao posa en la báscula el 18 de julio de 2025 en Las Vegas (AP Foto/John Locher, archivo)
Pacquiao, de 47 años, peleó por última vez el 19 de julio contra el campeón wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios, quien lo venció por decisión dividida. Dos de los jueces dictaminaron un empate y Max DeLuca le dio a Barrios la victoria por 115-113.

La derrota dejó el récord de Pacquiao en 62-9-2.

“Volver a Las Vegas significa muchísimo para mí, y me entusiasma trabajar con un equipo enfocado en crear una experiencia de clase mundial para los aficionados", expresó el filipino en un comunicado. "Regreso para darles una gran pelea — y estoy listo”.

El combate será en el Thomas & Mack Center, que albergó varias peleas destacadas en la década de 1990 antes de la construcción del MGM Grand Garden Arena y, posteriormente, del T-Mobile Arena, que se convirtieron en las sedes principales de los mejores combates de Las Vegas.

FUENTE: AP

