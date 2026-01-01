americateve

Packers nombran al QB Clayton Tune como titular para último juego de la temporada regular

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Clayton Tune será el quarterback titular de Green Bay en su final de temporada regular el domingo de visita ante Minnesota. Los Packers tienen la intención de descansar a Jordan Love mientras se prepara para los playoffs.

El quarterback de los Packersde Green Bay Clayton Tune corre con el balón en el encuentro ante los Ravens de Baltimore el sábado 27 de diciembre del 2025. (AP Foto/Matt Ludtke)
El quarterback de los Packersde Green Bay Clayton Tune corre con el balón en el encuentro ante los Ravens de Baltimore el sábado 27 de diciembre del 2025. (AP Foto/Matt Ludtke) AP

El entrenador de los Packers, Matt LaFleur, dijo el jueves que Love ha superado el protocolo de conmociones, pero no se espera que juegue contra los Vikings (8-8). Green Bay (9-6-1) ya aseguró el puesto número siete de los playoffs de la NFC, por lo que el partido del domingo no tiene implicaciones para la postemporada.

Love no ha jugado desde que recibió un golpe casco contra casco en el segundo cuarto de una derrota en tiempo extra 22-16 en Chicago el 20 de diciembre.

Malik Willis jugó el resto del partido contra los Bears y fue titular en la derrota de los Packers 41-24 ante los Ravens de Baltimore el sábado, pero está lidiando con lesiones en el hombro y el tendón de la corva. Love practicó completamente y Willis tuvo una participación limitada en la práctica del miércoles.

Los Packers también firmaron a Desmond Ridder para su escuadra de práctica el miércoles, dándoles una opción más. LaFleur dijo que existe la posibilidad de que Ridder pueda estar activo para el partido del domingo.

“La idea es que Clayton Tune sea el titular, y en cuanto al suplente, estamos trabajando en ese proceso ahora mismo”, dijo LaFleur. “Malik está lidiando con un problema en el tendón de la corva. Obviamente, acabamos de incorporar a Desmond Ridder. Estamos tomando esto día a día”.

Tune firmó con el equipo de práctica de Green Bay antes de la temporada. Los Packers ascendieron a Tune de su escuadra de práctica a su lista activa el miércoles.

“Creo que es un tipo que ha mostrado bastante promesa en términos de lo que hemos visto”, dijo LaFleur. “Qué oportunidad para él”.

Tune, de 26 años, entró al juego contra los Ravens en el último periodo y completó uno de cuatro pases para ocho yardas con una intercepción. Apareció en 13 juegos y fue titular ante los Cardinals de Arizona, quienes lo seleccionaron de Houston en la quinta ronda del draft de 2023.

Ha completado 15 de 27 pases para 78 yardas con tres intercepciones y sin touchdowns. En su único juego como titular, fue capturado siete veces mientras los Cardinals solo lograron 58 yardas totales en una derrota 27-0 ante los Cleveland Browns el cinco de noviembre de 2023.

LaFleur también dijo que el recién adquirido esquinero Trevon Diggs “potencialmente” podría jugar contra los Vikings. Los Packers reclamaron a Diggs de la lista de waivers de los Dallas Cowboys el miércoles.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

