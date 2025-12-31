Packers incorporan a Trevon Diggs un día después de ser liberado por Cowboys

Trevon Diggs (7), cornerback de los Cowboys de Dallas, se alinea para cubrir a Quentin Johnston (1), de los Chargers de Los Ángeles, durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Este movimiento permite a Green Bay reforzar su secundaria plagada de lesiones al arriesgarse con una jugador dos veces seleccionado al Pro Bowl que busca un reinicio en su carrera.

Diggs lideró la NFL con 11 intercepciones y obtuvo honores All-Pro con Dallas en 2021. Ganó una segunda selección al Pro Bowl el año siguiente.

Pero su producción disminuyó a partir de ahí mientras lidiaba con dos cirugías importantes en la rodilla.

Diggs jugó seis partidos esta temporada antes de sufrir una conmoción cerebral en un accidente casero el 16 de octubre. No explicó la causa de la lesión a los periodistas hasta dos meses después, cuando dijo que fue golpeado en la cabeza por un poste de montaje mientras intentaba instalar un televisor.

Incluso después de que Diggs regresó del protocolo de conmociones cerebrales, permaneció fuera del campo y terminó perdiéndose ocho partidos. Los Cowboys atribuyeron su regreso tardío a problemas relacionados con sus rodillas.

Después de que el esquinero de los Cowboys, DaRon Bland, sufriera una lesión en el pie que puso fin a su temporada, Diggs regresó a la acción y jugó contra los Chargers de Los Ángeles y los Commanders de Washington.

Aunque el entrenador de Dallas, Brian Schottenheimer, reiteró que la salida de Diggs fue una culminación de problemas y no desencadenada por un solo incidente, el movimiento se produjo cinco días después de que no regresara de Washington con el equipo.

Los Cowboys jugaron contra los Commanders en Navidad y tuvieron tres días libres después de ese encuentro del jueves. Schottenheimer dijo que otros jugadores pidieron hacer sus propios arreglos de viaje para volver a casa y se les dijo que no. El entrenador dijo que Diggs no lo pidió hasta que el equipo estaba en el vestuario después de la victoria por 30-23.

“Fue uno de muchos factores. No fue el único", dijo Schottenheimer, quien brevemente dejó a Diggs en la banca durante los seis partidos que jugó al inicio de la temporada después de que el equipo retuviera un bono de entrenamiento de temporada baja porque Diggs se rehabilitó de la cirugía de rodilla con su propio personal de entrenamiento fuera de las instalaciones.

“No soy el Grinch que robó la Navidad, ¿de acuerdo? Amo la Navidad. Amo a mi familia. Pero al final del día, tenemos un protocolo que seguimos, y el proceso no se siguió”.

Green Bay necesitaba reforzar la posición de esquinero después de colocar a Kamal Hadden (tobillo) y Nate Hobbs (rodilla) en la reserva de lesionados esta semana. Ambos jugadores se lesionaron en la derrota de los Packers por 41-24 ante los Ravens de Baltimore el sábado.

Los Packers firmaron a los esquineros Shemar Bartholomew y Jaylin Simpson de su escuadra de práctica a su lista activa el martes.

Ir a Green Bay reúne a Diggs con el ala defensiva de los Packers, Micah Parsons, quien fue adquirido de Dallas justo antes del inicio de la temporada. Parsons y Diggs son buenos amigos que intercambiaron camisetas después del empate 40-40 de los Packers con los Cowboys a principios de esta temporada.

Green Bay (9-6-1) lleva una racha de tres derrotas consecutivas a su final de temporada regular el domingo en Minnesota. Los Packers han asegurado un lugar en los playoffs como el séptimo sembrado de la NFC.

