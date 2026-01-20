americateve

Pachuca será sede de las finales de la Copa de Campeones W

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La ciudad mexicana de Pachuca será sede de las finales de la Copa de Campeones W 2025/26, informó el martes la CONCACAF.

Pachuca localizada a unos 90 kilómetros (unas 55 millas) al noreste de la capital mexicana será anfitriona de cuatro partidos, dos semifinales, el partido por el tercer lugar, además de la final del torneo.

“Estamos muy complacidos de dar vida a otra emocionante edición de las Finales de la Copa de Campeones W, mientras continuamos con el desarrollo del principal torneo de clubes femeninos de nuestra región”, dijo Víctor Montagliani, el presidente del ente rector de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

En las finales del torneo de clubes de mujeres participan los clubes mexicanos América y Pachuca, así como los estadounidenses Gotham FC —las campeonas defensoras— y Washington Spirit.

En una de las semifinales, América enfrentará a Gotham FC y Washington irá contra Pachuca en la otra.

Esos dos encuentros se realizarán el 20 de mayo y la final y el encuentro por el tercer lugar serán el 23, ambos en el estadio Hidalgo, de Pachuca.

“Consideramos que el estadio Hidalgo es una sede excepcional para albergar los cuatro partidos finales, y agradecemos a Pachuca y a su equipo directivo por su compromiso con este evento y con el fútbol femenino”, agregó Montagliani.

Esta es la segunda edición del torneo femenino de clubes de la CONCACAF. Gotham FC venció a Tigres de México en la final del año pasado.

FUENTE: AP

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Cuba compra combustible de emergencia en África tras la caída de Maduro y envía el tanquero MIA GRACE a La Habana

Cubana recién llegada a España con beca universitaria, entre los heridos graves del trágico accidente ferroviario

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

