Pachuca remonta ante Tigres y se impone 2-1 al iniciar de la 7ma jornada en la Liga MX

MONTERREY, México (AP) — Salomón Rondón y John Kenedy lograron las dianas con las que Pachuca remontó para vencer el viernes a domicilio 2-1 a unos Tigres que se quedaron con 10 hombres, en el inicio de la 7ma jornada del torneo Clausura de la Liga MX.

Ozziel Herrera abrió la cuenta por los felinos a los 39 minutos gracias a un remate cruzado, en una acción en la que el argentino Ángel Correa desbordó por la banda izquierda y luego de caer al césped se levantó para dar el pase para el gol.

El ariete venezolano Rondón emparejó a los 79, al aprovechar una deficiente marcación a un centro de tiro de esquina.

El brasileño Kenedy consumó la voltereta al atreverse con un disparo casi desde el medio campo para superar al arquero Nahuel Guzmán a los 88 minutos.

Para Tigres fue una losa muy pesada el jugar con 10 desde los 50 minutos cuando el zaguero brasileño Joaquim vio una tarjeta roja.

Con este resultado, Pachuca hilvanó su sexta jornada sin derrota para escalar a la 2da posición de forma provisional con 14 unidades.

Tigres sufrió un segundo revés en fila que lo ubica en la 7ma posición con 10 puntos.

Pese a irse en desventaja al descanso, Pachuca tuvo las mejores acciones de la primera mitad, en la que a Rondón se le anuló un gol por la intervención del VAR que sancionó una falta.

En el complemento, tras la expulsión de Joaquim, los Tuzos dominaron y los goles de Rondón y Kenedy reflejaron su superioridad.

La jornada continuará más tarde con el partido Puebla vs. América.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

