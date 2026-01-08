americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pacers vencen a Hornets 114-112, rompen racha de 13 derrotas y dan a Rick Carlisle su victoria 1.000

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Pascal Siakam anotó 30 puntos, capturó 14 rebotes e hizo una bandeja en penetración con 11,5 segundos restantes para llevar el jueves a los Pacers de Indiana con destino a una victoria de 114-112 sobre los Hornets de Charlotte.

Pascal Siakam, alero de los Pacers de Indiana, avanza hacia la cesta frente a Moussa Diabate, de los Hornets de Charlotte, el jueves 8 de enero de 2026 (AP Foto/Nell Redmond)
Pascal Siakam, alero de los Pacers de Indiana, avanza hacia la cesta frente a Moussa Diabate, de los Hornets de Charlotte, el jueves 8 de enero de 2026 (AP Foto/Nell Redmond) AP

Los Pacers cortaron su racha de 13 derrotas consecutivas y dieron finalmente a su entrenador Rick Carlisle la victoria número 1.000 en su carrera.

Carlisle había estado estancado en 999 victorias desde que su equipo, mermado por las lesiones, venció a Sacramento el 8 de diciembre. Mejoró a 1.000-891 en 24 temporadas como entrenador de la NBA.

T.J. McConnell añadió 23 puntos y ocho asistencias, mientras que Aaron Nesmith contribuyó con 16 tantos.

LaMelo Ball encestó siete triples y sumó 33 puntos y ocho asistencias desde el banquillo para liderar a los Hornets, quienes perdieron un partido desgarrador en casa por segunda noche consecutiva.

Después de que Siakam encestó para poner a los Pacers al frente, McConnell robó el saque siguiente. Ben Sheppard encestó uno de dos tiros libres, dando a los Hornets el balón con ocho segundos restantes y una oportunidad para empatar o ganar.

Sin embargo, la jugada se desmoronó. El tiro en suspensión de Collin Sexton golpeó el aro frontal y los Hornets no pudieron controlar el rebote.

Charlotte perdió 97-96 ante Toronto el miércoles por la noche con un triple de Immanuel Quickley, justo cuando sonaba la bocina.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

Avión de Cubana de Aviación obligado a regresar a Cuba tras no poder aterrizar en Venezuela: ¿qué se sabe?

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

¿Quién era la mujer abatida por ICE en Minneapolis tras intentar atropellarlos? Revelan su historia y el impacto de su muerte

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Dos cubanos de Hialeah arrestados por robo de autos de lujo en Miami Beach

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump reubica buques de guerra al norte de Cuba tras operación contra Maduro

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos "Made in USA" con dinero del nuevo acuerdo petrolero

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter