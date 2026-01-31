americateve

Pacers vencen a Hawks por 129-124, pese a triple-doble de Jalen Johnson

INDIANÁPOLIS (AP) — Andrew Nembhard anotó 26 puntos, Pascal Siakam añadió 25 y los Pacers de Indiana resistieron apenas para imponerse el sábado 129-124 sobre los Hawks de Atlanta.

Pascal Siakam, de los Pacers de Indiana, dispara frente a Jalen Johnson, de los Hawks de Atlanta, en el partido del sábado 31 de enero de 2026 (AP Foto/AJ Mast)
Indiana mantuvo una ventaja de un solo dígito durante gran parte del tercer cuarto y ganaba por 103-100 al entrar en el último. Hubo un final ajustado antes de que Siakam encestara un crucial tiro de 12 pies con 18,6 segundos restantes para poner a los Pacers adelante por 127-123.

Aaron Nesmith añadió 23 puntos, Nembhard repartió diez asistencias y Siakam atinó 11 de 15 disparos de campo. Los Pacers ganaron a pesar de 23 pérdidas de balón.

Atlanta perdió su segundo partido consecutivo a pesar del octavo triple-doble de la temporada por parte de Jalen Johnson. El alero terminó con 33 puntos, 12 rebotes y diez asistencias. Nickeil Alexander-Walker añadió 21 tantos.

Los Pacers han ganado siete de sus últimos 12 partidos, mostrando un mejor baloncesto después de comenzar la temporada con un récord de 6-31. Indiana ha jugado todo el año sin su estrella Tyrese Haliburton, quien se rompió el tendón de Aquiles derecho en el séptimo partido de las Finales de la NBA la temporada pasada.

_____

FUENTE: AP

