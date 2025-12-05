Pacers vencen 120-105 a Bulls gracias a los 36 puntos de Siakam, su mejor marca de la temporada

El base de los Pacers de Indiana Bennedict Mathurin lanza un tiro libre en el encuentro ante los Bulls de Chicago el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Los Pacers mejoraron a 5-18, pareciendo más el equipo que avanzó a las Finales de la NBA la temporada pasada que el grupo plagado de lesiones que comenzó la noche con el segundo peor récord en la Conferencia Este. Hicieron una gran racha al inicio del tercer cuarto y resistieron un gran empuje de Chicago al conseguir su primera victoria en 11 juegos fuera de casa esta temporada.