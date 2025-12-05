americateve

Pacers vencen 120-105 a Bulls gracias a los 36 puntos de Siakam, su mejor marca de la temporada

CHICAGO (AP) — Pascal Siakam anotó un máximo de la temporada de 36 puntos, Bennedict Mathurin agregó 28 y los Pacers de Indiana superaron 120-105 el viernes a los Pacers de Indiana.

El base de los Pacers de Indiana Bennedict Mathurin lanza un tiro libre en el encuentro ante los Bulls de Chicago el viernes 5 de diciembre del 2025. (AP Foto/Erin Hooley)
Los Pacers mejoraron a 5-18, pareciendo más el equipo que avanzó a las Finales de la NBA la temporada pasada que el grupo plagado de lesiones que comenzó la noche con el segundo peor récord en la Conferencia Este. Hicieron una gran racha al inicio del tercer cuarto y resistieron un gran empuje de Chicago al conseguir su primera victoria en 11 juegos fuera de casa esta temporada.

Siakam se alocó después de un primer cuarto sin puntos. El tres veces All-Star hizo cinco triples y capturó nueve rebotes. Mathurin encestó seis triples.

Andrew Nembhard añadió 15 puntos y siete asistencias. Jay Huff tuvo cinco bloqueos, ayudando a los Pacers a vencer a Chicago por segunda vez en siete días. El sábado ganaron 103-101 en Indianápolis, cuando Siakam encestó un tiro de 14 pies con un segundo restante.

FUENTE: AP

