americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pacers superan 98-96 a Celtics y consiguen su primera racha de tres victorias

INDIANÁPOLIS (AP) — Pascal Siakam anotó 21 puntos, incluyendo el decisivo tiro con 6,1 segundos restantes, y los Pacers de Indiana sumaron tres victorias consecutivas por primera vez en la campaña al vencer el lunes 98-96 a los Celtics de Boston.

El base de los Pacers de Indiana Aaron Nesmith reacciona en el encuentro ante los Celtics de Boston el lunes 12 de enero del 2026. (AP Foto/Doug McSchooler)
El base de los Pacers de Indiana Aaron Nesmith reacciona en el encuentro ante los Celtics de Boston el lunes 12 de enero del 2026. (AP Foto/Doug McSchooler) AP

Derrick White de Boston falló un intento de tres para tomar la delantera en los segundos finales después de que empató el juego a 96 con una bandeja en penetración con 28,6 segundos restantes.

Siakam hizo un amague y dio un paso dentro de la línea de tiros libres para anotar en los segundos finales. También sumó ocho rebotes y seis asistencias.

Los Pacers comenzaron la noche con el peor récord de la NBA, pero ahora están 9-31, medio juego por encima de los Pelicans de Nueva Orleans a pesar de no contar con el alero Bennedict Mathurin (17,8 puntos por juego), quien estuvo fuera por una lesión en el pulgar por quinto juego consecutivo.

Jay Huff anotó 20 unidades, incluyendo cuatro triples, para los Pacers.

Payton Pritchard lideró a los Celtics con 23 tantos y ocho asistencias. White tuvo 18 puntos y Anfernee Simons 16.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter