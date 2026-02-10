americateve

Pacers rompen racha de 4 derrotas al superar 137-134 en tiempo extra a Knicks

NUEVA YORK (AP) — Pascal Siakam anotó 30 puntos, Andrew Nembhard sumó 24 unidades y diez asistencias, y los Pacers de Indiana rompieron una racha de cuatro derrotas al imponerse el martes 137-134 sobre los Knicks de Nueva York en tiempo extra.

Quenton Jackson, de los Pacers de Indiana, intenta avanzar frente a Mikal Bridges, de los Knicks de Nueva York, en el encuentro del martes 10 de febrtero de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
Quenton Jackson, de los Pacers de Indiana, intenta avanzar frente a Mikal Bridges, de los Knicks de Nueva York, en el encuentro del martes 10 de febrtero de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Los Pacers anotaron los primeros nueve puntos del alargue y se sobrepusieron a un furioso intento de remontada de los Knicks en los últimos 24,3 segundos.

Ocho jugadores de Indiana anotaron cifras de dos dígitos. La banca de los Pacers superó a la de Nueva York por 43-18.

Jalen Brunson totalizó 40 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes para Nueva York, que perdió apenas su segundo encuentro de los últimos 11 en general. Los Knicks cayeron por séptima vez en 28 duelos en casa.

Josh Hart logró 15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para su segundo triple-doble de la temporada con los Knicks. El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 22 puntos y atrapó 14 rebotes antes de salir por acumulación de faltas con 2:14 restantes en el tiempo extra.

FUENTE: AP

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate
EXCLUSIVA

Avión espía de EEUU vuela cerca de la costa norte de Cuba en operación de vigilancia sobre la isla

Primer vuelo de deportados en 2026: Administración TRUMP regresa a LA HABANA a 170 cubanos con orden de deportación

Rusia alerta por globo de vigilancia de EEUU cerca de Cuba mientras crece la presión militar y política sobre la isla

