Pacers rompen racha de 4 derrotas al superar 137-134 en tiempo extra a Knicks

Compartir en:









Quenton Jackson, de los Pacers de Indiana, intenta avanzar frente a Mikal Bridges, de los Knicks de Nueva York, en el encuentro del martes 10 de febrtero de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Los Pacers anotaron los primeros nueve puntos del alargue y se sobrepusieron a un furioso intento de remontada de los Knicks en los últimos 24,3 segundos.

Ocho jugadores de Indiana anotaron cifras de dos dígitos. La banca de los Pacers superó a la de Nueva York por 43-18.

Jalen Brunson totalizó 40 puntos, ocho asistencias y cinco rebotes para Nueva York, que perdió apenas su segundo encuentro de los últimos 11 en general. Los Knicks cayeron por séptima vez en 28 duelos en casa.

Josh Hart logró 15 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para su segundo triple-doble de la temporada con los Knicks. El dominicano Karl-Anthony Towns anotó 22 puntos y atrapó 14 rebotes antes de salir por acumulación de faltas con 2:14 restantes en el tiempo extra.

_____

FUENTE: AP