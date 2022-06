Cubanos en redes sociales le piden a Pablo Milanés que cancele su concierto en La Habana

Según informó la periodista de Canal Caribe, Roxana Romero Rodríguez, varias personas trasnocharon y esperaron desde horas muy tempranas con el objetivo de obtener sus entradas, sin embargo, la taquilla no abrió hasta las 1:00 p.m. Las personas podían comprar hasta un máximo de cuatro entradas, pero luego de una hora y 45 minutos, aproximadamente, se informó que ya no se iban a vender más asientos.

La periodista agregó que las personas comenzaron a protestar y a exigir explicaciones.

“La gente quiere ver a Pablo. No se va. Hay indignación mezclada con esperanza. Me retiro. Los más, se quedan. Ojalá lo logren. El concierto será de luz, aunque no sean tales los días”, sentenció.

Esta situación ha provocado que usuarios en redes sociales comiencen a impulsar el hashtag de #Pablocancelaelconcierto.

“Con profunda admiración y respeto nos dirigimos a usted (Pablo Milanés), solicitando que reconsidere, de ser posible, cancelar su concierto en La Habana, (…). Los teatros en Cuba no deben ser de los revolucionarios, deben ser de todos los cubanos que aman su música sin distinción”, señaló la ONG CubaSpaces.

“Si las instituciones venden una cantidad mínima de entradas, la mejor postura de Pablo Milanés sería cancelar el concierto hasta que se vendiera la mayoría de las entradas a la población”, señaló el periodista Mauricio Mendoza.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el cantautor cubano aún no se ha pronunciado al respecto.

