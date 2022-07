Continúan las malas noticias para Pablo Lyle: su esposa habría confirmado la separación con el actor

Sin embargo, su situación legal no es de lo único que el público y medios de comunicación han retomado en más de una ocasión, pues el actor se encontraba casado y con hijos, por lo que todo en torno a su familia también ha sido noticia.

Recientemente a través de un podcast Ana Araujo habría dejado entrever que ya no son más una pareja, por lo que rumores de una supuesta infidelidad o gran distanciamiento, con esto, serían confirmados.

La noticia se dio cuando la también empresaria se refirió a Pablo Lyle como su “ ex ”: “En la fiesta yo feliz de que Pablo, mi exesposo fuera el centro de atención porque yo estaba atrás y él era social”, expresó en My Wellness Friend, trabajo que realiza en conjunto de un amigo, donde los temas siempre son muy diversos.

También comentó que tuvo que ser valiente para convertirse en madre soltera, otra aparente indirecta sobre su relación con el actor de Televisa: “Ya entendí que en la vida no podemos ser salvadores de nadie, muchas veces me la creí, lo intenté y la pasé muy mal, malas experiencias y perdí amistades por querer solucionarle sus problemas, y entendí que no hay que ser salvadores de nadie”, señaló.

Los rumores de una separación no llegaron inmediatamente pues durante algunos meses ella se había mostrado leal al actor, pero la situación había cambiado en cuanto todos los ahorros económicos se desvanecieron con los altos costos que su juicio por homicidio involuntario le han costado al matrimonio.

De hecho ella comenzó a trabajar en diversas cosas, desempeñándose incluso como una microempresaria, pero la defensa de quien podría en un tiempo ser su esposo continuó absorbiendo las ganancias, afectando directamente a sus hijos.

Ante ello, algunos medios de comunicación comenzaron a especular que Ana Araujo ya tenía otra relación, incluso con alguien dentro del mundo del entretenimiento en general, pues se le relacionó con el comentarista deportivo Marc Crosas quien en un reciente encuentro con la prensa, se negó a confirmar algo: “¿No (quiero) hablar de qué?, es que yo no me dedico a esto, cuidado”, dijo ante la insistencia de los reporteros.

En lo legal también se le complican las cosas a Pablo Lyle

Hace solo unas semanas, luego de que el actor fuera supuestamente visto trabajando en una cafetería de Miami, se aseguró que su situación legal se complicaría aún más, pues no tiene permitido laborar en Estados Unidos, por lo que tampoco estaría pagando sus respectivos impuestos, informó la revista TVyNovelas.

La defensa del protagonista de Mirreyes vs Godínez ya solicitó un cambio de visa para el histrión o un permiso laboral, pues con la visa de turista no se le permite laborar. Esta situación podría enfrentar una limitación de su GPS y anulación de las condiciones de cambio de abril, informó la revista, pues al actor se le permitió cambiar de domicilio ya que antes vivía con la familia de su esposa, y se le habría asignado como hora de llegada las 20:00 horas.

Pablo Lyle actualmente continúa en espera de que llegue el momento de su juicio por presuntamente haber asesinado a Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años, por haberle dado un golpe en la cara, provocar que él se desplomara y muriera por una lesión cerebral cuatro días después del ataque.

