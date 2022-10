Aislado de su familia y sus abogados, así es como Pablo lyle enfrenta sus primeros días de prisión

Tras ser declarado culpable por homicidio involuntario, Pablo Lyle ha pasado sus primeras 48 horas en prisión en el centro de detención del condado Miami-Dade. Tanya Charry, de El Gordo y la Flaca, reportó que el actor de telenovelas no podrá reunirse con sus seres queridos. “Por el momento Pablo no podrá ver a su familia”, indicó la periodista, agregando que incluso, no puede ver a sus abogados; esto como una medida de seguridad por la pandemia. “Tampoco podrá ver a sus abogados por covid-19 y tan solo los verá a través de video”.