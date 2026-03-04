americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Oyarzabal convierte penal y Real Sociedad elimina al Athletic para avanzar a final de Copa del Rey

SAN SEBASTIÁN, España (AP) — Con un penal rubricado por Mikel Oyarzábal en la agonía del encuentro, la Real Sociedad le repitió la dosis de 1-0 al Athletic Bilbao el miércoles y se instaló en la final de la Copa del Rey, donde enfrentará al Atlético de Madrid.

En el encuentro de ida disputado en San Mamés, el equipo Txuri-urdin se había impuesto también por la mínima. La ventaja en su feudo de Anoeta bastaba para sellar el pasaje finalista, pero la Real Sociedad se cercioró de conseguirlo con un nuevo triunfo.

Lo hizo posible una falta polémica de Íñigo Ruiz sobre Yangel Herrera en el área, durante la ejecución de un saque de esquina. Se requirió del videoarbitraje para sancionar la infracción.

Oyarzabal desató la locura en el graderío de San Sebastián al definir con serenidad y de zurda, engañando al arquero hispano-mexicano Alex Padilla, quien se venció hacia su izquierda.

"El penalti nos ayudó, la segunda parte fue muy dura, no salió como nos hubiera gustado, pero continuamos defendiendo bien”, enfatizó el técnico de la Real Pellegrino Matarazzo.

Ruiz se mostró en tanto disconforme por el penal marcado.

“Un penalti que para mi gusto se pitan muy pocos porque es un forcejeo dentro del área", comentó. “Hay agarrones, pero en una semifinal, pitar un penalti en el 85′ por ese tipo de forcejeos no me parece justo”.

La Real Sociedad buscará una nueva Copa del Rey, que haga juego con las que luce en sus aparadores, conquistadas en 1909, 1987 y 2020. En la final del 18 de abril, Atlético de Madrid podría coronarse por undécima ocasión.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Submarino de EEUU hunde buque de guerra iraní con torpedo en histórico ataque naval en el océano Índico

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter