Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí nombrados mejores jugadores en premios FIFA

Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain previo a ejecutar un tiro de esquina en el partido contra Rennes en la liga francesa, el sábado 6 de diciembre de 2025. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Dembélé fue la estrella del Paris Saint-Germain en la conquista de su primer título de la Liga de Campeones y Bonmatí se destacó para España y Barcelona.

Los premios de la FIFA son votados por los capitanes de los equipos nacionales, entrenadores, medios de comunicación y aficionados de todo el mundo.

Dos campeones europeos ganaron los premios de entrenador: Sarina Wiegman llevó a Inglaterra a su segundo título consecutivo de la Eurocopa Femenina en Suiza, venciendo a España en la final, y Luis Enrique llevó al PSG a los títulos de la Liga de Campeones y la liga de Francia.

Los cuatro premios principales tuvieron el mismo cuadro de honor que los premios del Balón de Oro presentados en septiembre en París.

La FIFA organizó sus premios anuales Best en una cena privada en Doha un día antes del partido del PSG contra Flamengo, el recién coronado campeón de Sudamérica, en la final de la Copa Intercontinental el miércoles.

FUENTE: AP