Otra potranca de Baffert da positivo en prueba antidopaje

El periódico The New York Times reportó el jueves el positivo de Gamine después de la carrera, citando dos fuentes no identificadas. Robertson aseguró que la descripción de la betametasona como “sustancia prohibida” no es acertada.

El gabinete de Protección Pública de Kentucky, que regula las carreras de caballos, publicó en twitter el jueves que una de las pruebas principales de una potranca que participó el 4 de septiembre tenía indicios de una violación de medicación clase C. El abogado de Baffert posteriormente identificó al caballo como Gamine.

La betametasona es un medicamento clase C autorizado para uso terapéutico en Kentucky. Sin embargo, el reglamento del estado exige un periodo de abstinencia de 14 días y cualquier detección en el día de carrera constituye una violación. La sanción para un entrenador por una primera infracción es una multa de al menos 1.000 dólares, sin circunstancias atenuantes.

Una segunda muestra de Gamine será examinada para confirmar el positivo inicial. Baffert está entrenando a Gamine para el Breeders’ Cup de potrancas y el Mare Sprint en Keeneland, Kentucky, que tendrán lugar en noviembre.

El abogado de Baffert dijo que le administraron a Gamine el medicamento el 17 de agosto, 18 días antes del Kentucky Oaks y que el veterinario siguió las instrucciones médicas y las disposiciones.