Oswaldo Vizcarrondo, nuevo seleccionador de Venezuela

CARACAS (AP) — Oswaldo Vizcarrondo fue designado el martes como nuevo entrenador de la selección de Venezuela, más de cuatro meses después del cese del timonel argentino Fernando Batista tras quedarse fuera de la Copa Mundial de 2026.

Vizcarrondo, un exdefensor de la Vinotinto, venía desempeñándose como técnico interino en reemplazo de Batista. El estratega de 41 años encabezará un proyecto a largo plazo con miras al Mundial de 2030, informó la Federación Venezolana de Fútbol.

Vizcarrondo estará acompañado del brasileño Cléber Xavier como asistente técnico, el colombiano Mario Martín, a cargo de la preparación de arqueros, y el uruguayo Óscar Ortega, preparador físico, dijo Jorge Giménez, presidente de la FVF, en una rueda de prensa.

Xabier trabajó como auxiliar del seleccionador Tite con Brasil entre junio de 2016 y hasta la eliminación en los cuartos de final del Mundial de 2022.

“Después de muchísimo tiempo debatiendo, logramos tomar la decisión correcta”, dijo Giménez. "No improvisada, no apresurada, no impuesta”.

Vizcarrondo, por su parte, reconoció que como entrenador su “carrera es muy novel, pero creo que los lineamientos, en base sobre todo las personas que me acompañan, vamos a hacer cosas importantes para nuestro fútbol”.

"Yo salí, yo salí de aquí, yo me formé acá. Soy una persona que desde la Sub15 pertenecí y tuve este escudo en mi pecho”, aseveró el exjugador del Nantes de Francia.

Como entrenador, Vizcarrondo se ha destacado en las categorías inferiores. Su mejor desempeño fue como estratega de la Sub17 al lograr la clasificación al Mundial Qatar 2025, donde fue eliminada tras sucumbir ante Corea del Norte en los dieciseisavos de final.

Lideró el Grupo E, integrado por Inglaterra, Egipto y Haití, con siete puntos de nueve posibles.

Después de una gestión de 20 meses en la que no pudo conseguir una clasificación inédita al Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Batista fue destituido el 10 de septiembre, junto con su cuerpo técnico.

El despido se produjo un día después de que la selección vio desvanecerse la posibilidad de conseguir el séptimo lugar de la eliminatoria sudamericana para disputar un repechaje intercontinental. La Vinotinto es la única selección sudamericana que jamás se ha clasificado a la máxima cita del fútbol.

Venezuela quedó eliminada del repechaje tras sucumbir 6-3 por la entonces ya clasificada Colombia en la última fecha de la eliminatoria sudamericana.

____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

