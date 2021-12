Oscar: México, Panamá y España siguen en la contienda

Por la nominación al Premio de la Academia al mejor largometraje internacional, antes conocido como película en lengua extranjera, también compiten: “Great Freedom” de Austria (cuyo título original es “Grosse Freiheit”); “Playground” de Bélgica (“Un monde”, o en español “Un pequeño mundo”); “Lunana: A Yak in the Classroom” de Bután; “Flee” de Dinamarca; “Compartment No. 6” de Finlandia (“Hytti nro 6”); “I’m Your Man” de Alemania (“Ich bin dein Mensch”, en español “El hombre perfecto”); “Lamb” de Islandia; “A Hero” de Irán (“Ghahreman”; en español “Un héroe”); “The Hand of God” de Italia (“È stata la mano di Dio”, o "Fue la mano de Dios”); “Drive My Car” de Japón (“Doraibu mai kâ”); “Hive” de Kosovo (en español “Colmena”), y “The Worst Person in the World” de Noruega (“Verdens verste menneske”, o “La peor persona del mundo”).