Osasuna supera 2-1 al Celta de Vigo que sufre su primera derrota en casa desde noviembre

García de Haro aprovechó un inteligente pase de Alejandro Catena con 11 minutos restantes para empujar el balón al fondo de la red.

Ante Budimir adelantó al visitante Osasuna poco antes del descanso con su undécimo gol de la temporada, pero Borja Iglesias igualó para el Celta con un penal ocho minutos después de que se reanudó el partido.

La racha sin victorias del Celta se extendió a cuatro partidos en todas las competiciones y lo dejó en el séptimo lugar.

Osasuna estaba un lugar detrás y redujo la diferencia entre los equipos a cuatro puntos.

Estamos muy contentos porque es muy difícil jugar contra el Celta, un equipo que tiene las ideas muy claras", aseguró el técnico del Osasuna Alessio Lisci. “mbos hemos podido marcar y ganar, por eso digo que el empate era lo más justo. Pero cuando estás en una buena dinámica todo se gira a tu favor”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP