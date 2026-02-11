americateve

Orioles suman al veterano derecho Chris Bassitt a rotación mejorada, dice fuente a la AP

Los Orioles de Baltimore incorporaron a Chris Bassitt a su rotación mejorada el miércoles, al llegar a un acuerdo contractual de un año por 18,5 millones de dólares con el lanzador derecho, según una persona familiarizada con la negociación.

ARCHIVO - Chris Bassitt, de los Azulejos de Toronto, lanza frente a los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego de la Serie Mundial, el 28 de octubre de 2025 (AP Foto/Brynn Anderson, archivo)
ARCHIVO - Chris Bassitt, de los Azulejos de Toronto, lanza frente a los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego de la Serie Mundial, el 28 de octubre de 2025 (AP Foto/Brynn Anderson, archivo) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico. El contrato incluye un bono por firma de 3 millones de dólares, y Bassitt puede ganar 500.000 dólares en bonos por rendimiento si abre al menos 27 juegos.

ESPN fue el primer medio en informar sobre el contrato.

Bassitt, que cumple 37 años el 22 de febrero, tuvo una marca de 11-9 con una efectividad de 3,96 para Toronto, campeón de la Liga Americana, el año pasado. Ha realizado al menos 27 aperturas y lanzado al menos 157 entradas y un tercio en cada una de las últimas cinco campañas.

Se une a una rotación de Baltimore que incluye a Shane Baz, Trevor Rogers y Zach Eflin. Baz fue adquirido en un canje pactado en diciembre con Tampa Bay, y Eflin volvió a firmar con los Orioles un contrato de un año y 10 millones de dólares.

_____

FUENTE: AP

