Orioles de Baltimore vencen a Keegan Akin en arbitraje salarial, 1er triunfo del año para clubes

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Los Orioles de Baltimore ganaron su caso de arbitraje salarial contra el lanzador Keegan Akin el sábado, para convertirse en el primer club en imponerse en estos fallos este año, después de cinco decisiones a favor de los jugadores.

ARCHIVO - Keegan Akin, de los Orioles de Baltimore, lanza en el juego ante los Yankees de Nueva York, el domingo 21 de septiembre de 2025 (AP Foto/Peter Casey, archivo) AP

Akin devengará 2.975.000 dólares en lugar de los 3.375.000 que había solicitado, tras el fallo de John Stout, Jeanne Charles y Samantha Tower, quienes escucharon los argumentos el viernes.

El zurdo de 30 años tuvo un récord de 5-4 con una efectividad de 3.41 y ocho salvamentos en 64 apariciones de relevo la temporada pasada. Recetó 59 ponches y otorgó 33 bases por bolas en 63 entradas y un tercio.

Percibió un salario de 1.475.000 dólares.

Akin tiene un récord de 16-22 con una efectividad de 4.48 y 11 salvamentos en seis temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Orioles. Puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial de este año.

Los jugadores lideran 5-1 en los fallos, de los que restan incluso siete.

Tarik Skubal, dos veces ganador del Premio Cy Young, salió triunfador en su caso el jueves, cuando se le otorgaron 32 millones, un récord en arbitraje, en lugar de la oferta de 19 millones planteada por los Tigres de Detroit.

En otras decisiones, el receptor dominicano Yainer Díaz recibió 4,5 millones en lugar de la propuesta de 3 millones de los Astros de Houston; el derecho Kyle Bradish obtuvo 3,55 millones en lugar de la oferta de 2.875.000 dólares hecha por los Orioles; al derecho Graham Ashcraft se le otorgaron 1,75 millones en lugar de la oferta de 1,25 millones planteada por los Rojos de Cincinnati, y el derecho Edwin Uceta percibirá 1.525.000 dólares en lugar de la propuesta de 1,2 millones de los Rays de Tampa Bay.

Dos casos de lanzadores zurdos han sido argumentados, pero los fallos permanecerán retenidos hasta la próxima semana: Eric Lauer de Toronto (5,75 millones vs. 4,4 millones) y Dylan Lee de Atlanta (2,2 millones vs. 2 millones).

Cinco jugadores están programados para audiencias la próxima semana: el zurdo de Kansas City Kris Bubic (6,15 millones vs. 5,15 millones), el receptor venezolano de Milwaukee Willson Contreras (9,9 millones vs. 8,55 millones), el zurdo de Los Angeles Angels Reid Detmers (2.925.000 dólares vs. 2.625.000), el derecho de Miami Calvin Faucher (2,05 millones vs. 1,8 millones) y el receptor de los Rojos Tyler Stephenson (6,8 millones vs 6,55 millones).

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

