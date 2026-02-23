americateve

Orioles adquieren a Thairo Estrada para su infield tras lesión de Westburg

SARASOTA, Florida, EE.UU. (AP) — Los Orioles de Baltimore adquirieron el lunes al veterano infielder venezolano Thairo Estrada con un contrato de ligas menores, añadiéndole profundidad al cuadro interior a raíz de que el antesalista Jordan Westburg estará fuera al menos hasta abril por una lesión en el codo.

Jordan Westburg de los Orioles de Baltimore previo a un juego contra los Cachorros de Chicago, el sábado 2 de agosto de 2025, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)
Jordan Westburg de los Orioles de Baltimore previo a un juego contra los Cachorros de Chicago, el sábado 2 de agosto de 2025, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)

Estrada, de 30 años, bateó para .253 en apenas 39 juegos con Colorado la temporada pasada. La opción mutua de Estrada por 7 millones de dólares para 2026 fue rechazada el 3 de noviembre por los Rockies, lo que activó una indemnización de 750.000 dólares.

Acto seguido, Estrada se negó a una asignación directa a la sucursal de Triple A en Albuquerque y optó por convertirse en agente libre.

Estrada debutó en las Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York en 2019. Jugó para los Gigantes de San Francisco entre 2021 y 2024 y estableció máximos de su carrera con 14 jonrones en 2022 y 2023.

Se desempeñó únicamente en la segunda base en 2025 con Colorado, pero tiene experiencia como campocorto, tercera base y en los jardines. Su contrato de ligas menores con los Orioles incluye una invitación a los entrenamientos de primavera de las Grandes Ligas.

Estrada sufrió con varias lesiones la temporada pasada. Debutó en la campaña el 30 de mayo después de que se fracturó la muñeca derecha al ser golpeado por un lanzamiento de Kumar Rocker, de Texas, el 20 de marzo. Estuvo fuera entre el 7 y el 25 de julio por un esguince en el pulgar derecho. Se lesionó el tendón de la corva derecho el 5 de agosto, lo que puso fin a su temporada.

