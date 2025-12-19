americateve

Orioles adquieren a Shane Baz en intercambio con Rays por cuatro prospectos y una selección de draft

Los Orioles de Baltimore adquirieron al lanzador derecho Shane Baz de los Rays de Tampa Bay el viernes a cambio de cuatro jugadores de ligas menores y una selección de draft.

Baz, de 26 años, tuvo un récord de 10-12 con una efectividad de 4.87 la temporada pasada en 31 aperturas. Fue su primera temporada completa después de la cirugía Tommy John. También tuvo un récord de 4-3 con una efectividad de 3.06 en 14 aperturas en 2024.

Baltimore, que consiguió al toletero agente libre Pete Alonso con un contrato de 155 millones de dólares, también está tratando de renovar su cuerpo de lanzadores después de un mal 2025 y un intercambio que envió al lanzador derecho Grayson Rodriguez a los Angelinos de Los Ángeles.

Baz fue una selección de primera ronda por Pittsburgh en 2017, y fue cambiado a Tampa Bay en 2018 en un acuerdo que envió a Chris Archer a los Piratas. Formó parte del equipo olímpico de Estados Unidos en 2021 antes de debutar en las Grandes Ligas más tarde ese año.

Tuvo problemas en el codo en 2022 y eventualmente necesitó la cirugía Tommy John.

Baz tuvo un salario de 1,45 millones la temporada pasada y es probable que lo duplique para 2026.

En el intercambio, los Rays adquirieron al receptor Caden Bodine, al jardinero Slater de Brun, al lanzador derecho Michael Forret, al jardinero Austin Overn y una selección de equilibrio competitivo (No. 33) en el draft del próximo año.

Los Orioles designaron al lanzador zurdo Josh Walker para asignación para hacer espacio en el roster de 40 jugadores.

Baltimore puede mantener a Baz por al menos tres temporadas antes de que se convierta en agente libre. Para conseguirlo, los Orioles cedieron a Bodine y de Brun, las selecciones 30 y 37 en el draft de este año. Bodine bateó .326 en 11 juegos para Clase A Delmarva.

Forret, de 21 años, tuvo un récord de 2-2 con una efectividad de 1.58 en 74 entradas entre Clase A y Doble-A en 2025.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

