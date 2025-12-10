americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Orioles acuerdan contrato de 155 millones por 5 años con Pete Alonso, según fuente de AP

BALTIMORE (AP) — Los Orioles de Baltimore acordaron un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con el toletero Pete Alonso, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

ARCHIVO - Pete Alonso de los Mets de Nueva York batea un jonrón ante los Dodgers de Los Ángeles en el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional, el 18 de octubre de 2025. (AP Foto/Frank Franklin II)
ARCHIVO - Pete Alonso de los Mets de Nueva York batea un jonrón ante los Dodgers de Los Ángeles en el quinto juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional, el 18 de octubre de 2025. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente al reconocimiento médico.

Se trata de una adquisición de impacto para un equipo de Baltimore que prometió ser agresivo tras terminar en último lugar de la División Este de la Liga Americana.

Alonso bateó para .272 con 38 jonrones y 126 carreras impulsadas este año para los Mets de Nueva York, registrando un OPS de .871, el más alto desde que conectó 53 jonrones como novato en 2019.

Alonso, quien cumplió 31 años el domingo, conectó 264 jonrones en siete temporadas con los Mets. Ha sido seleccionado cinco veces como All-Star, incluyendo cada una de las últimas cuatro campañas.

Apodado como el “Oso Polar”, Alonso se convirtió en un favorito de los fanáticos en el Citi Field tras surgir en la organización de los Mets. Fue el Novato del Año de la Liga Nacional en 2019, cuando bateó para .260 con 53 jonrones —un récord para un novato— y 120 carreras impulsadas. Tuvo un récord personal de 131 carreras impulsadas en 2022.

Alonso bateó un mínimo de carrera de .217 en 2023 al batear para 46 jonrones con 118 remocadas. Bateó para .240 con 34 jonrones y 88 carreras impulsadas en 2024.

Después de un mercado de agentes libres apático el invierno pasado, Alonso firmó un contrato de dos años y 54 millones de dólares para quedarse con los Mets, pero optó por no continuar el último año del acuerdo.

Alonso se reunió con equipos en las reuniones de invierno en Orlando, Florida.

"Pete vive en Tampa, hace bastante calor allí", dijo su agente, Scott Boras, el martes. “Así que el vórtice polar del año pasado se ha descongelado un poco. Así que el mercado anterior —ese mercado bajista anterior está agotado”.

___

El escritor de béisbol de AP Ronald Blum contribuyó a este informe.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter