americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Organizadores condenan comportamiento de jugadores y oficiales tras pelea en la Copa Áfricana

RABAT, Marruecos (AP) — Los organizadores de la Copa Africana de Naciones han condenado el "comportamiento inaceptable de jugadores y oficiales" y están revisando evidencia en video de periodistas de la pelea que se sucitó después del partido de cuartos de final entre Argelia y Nigeria.

Luca Zidane (centro), portero de Argelia, y sus compañeros se enfrentan a los jugadores de Nigeria tras el partido de fútbol de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones entre Argelia y Nigeria en Marrakech, Marruecos, el sábado 10 de enero de 2026. (AP Photo/Themba Hadebe)
Luca Zidane (centro), portero de Argelia, y sus compañeros se enfrentan a los jugadores de Nigeria tras el partido de fútbol de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones entre Argelia y Nigeria en Marrakech, Marruecos, el sábado 10 de enero de 2026. (AP Photo/Themba Hadebe) AP

La Confederación Africana de Fútbol dijo el lunes que también estaba investigando incidentes ocurridos durante el partido de cuartos de final entre Camerún y el país anfitrión, Marruecos.

“La CAF condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado que ocurra durante los partidos, especialmente aquellos dirigidos al equipo de arbitraje o a los organizadores del partido. Se buscarán acciones apropiadas contra cualquier persona cuyo comportamiento no sea consistente con la conducta profesional en los eventos de la CAF”, señalaron en un comunicado.

Los enfrentamientos se produjeron entre jugadores y oficiales del equipo en el campo después de la derrota de Argelia ante Nigeria en Marrakech el sábado.

El árbitro Issa Sy fue protegido del personal del equipo de Argelia, que estaba furioso, y fue escoltado fuera del campo. Los clips de video mostraron que Sy aún era perseguido en la zona mixta para medios y emisoras mientras se dirigía a su cabina.

El video también mostró a medios acreditados peleando en la zona mixta mientras esperaban que los jugadores pasaran para entrevistas después del partido.

“La CAF ha remitido los asuntos a la junta disciplinaria para su investigación y ha solicitado que se tomen medidas apropiadas si se encuentra que las personas identificadas son culpables de alguna infracción”, declaró.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Destacados del día

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Choque en vivo en Univision: Lili Estefan y Fernando Carrillo se enfrentan por defender al chavismo

Funcionaria del régimen cubano dice que millones darían su vida para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Trump lanza advertencia directa a Cuba: No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter