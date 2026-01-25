americateve

Organización civil en Venezuela reporta 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos

CARACAS (AP) — La organización civil Foro Penal reportó el domingo 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, en medio de divergencias con el gobierno sobre la cifra de liberados tras la acción militar estadounidense en la que el expresidente Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados.

Un familiar de un preso político señala a la policía afuera del centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, el martes 20 de enero de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Matías Delacroix)
Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal —una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país—, indicó en la red social X que el número de excarcelados podría incrementarse mientras avanza el proceso de verificación en todo el territorio, y añadió que uno de sus abogados fue dejado en libertad.

La organización, que monitorea la situación de los presos en el país sudamericano, estima que más de 700 personas continúan recluidas por razones políticas. El oficialismo niega que haya presos políticos en Venezuela, y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró el viernes que “han sido excarceladas 626 personas”, y acusó a ciertos sectores de “maniobrar con las cifras a través de la mentira”. Agregó que le pedirá al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que verifique las listas de excarcelados, con el objetivo de poner fin a las discrepancias en las cantidades.

Tras la intervención estadounidense en Venezuela el 3 de enero, el gobierno de Rodríguez ofreció la liberación de “un número importante” de encarcelados como una señal, según dijo, para consolidar la paz. Pero el proceso enfrenta críticas de familiares y organizaciones civiles por la falta de celeridad e información.

Durante un discurso televisado el domingo ante trabajadores de hidrocarburos, Rodríguez instó a los ciudadanos a “luchar por la convivencia desde la diversidad”, y “a quienes piensen distinto, bienvenida la discusión con respeto”.

La mandataria encargada resaltó que la política del diálogo debe responder a las necesidades del pueblo. “Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, puntualizó.

Además, Rodríguez destacó la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual será definida en los próximos días en el poder legislativo. Dicha reforma flexibilizaría el control estatal sobre las operaciones petroleras y expandiría las posibilidades de inversión nacional y extranjera, señaló.

“Nos toca convertirnos en una verdadera potencia productora de petróleo, de gas, y no tener miedo a la agenda energética ni con los Estados Unidos ni con el resto de los países del mundo. Es un derecho de Venezuela la diversidad en sus relaciones”, apuntó.

Antes de que pueda ser publicada oficialmente, se requiere que la reforma sea aprobada en una segunda discusión y sancionada por la presidenta encargada.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que planea controlar los futuros ingresos petroleros de Venezuela para asegurarse de que beneficien a su pueblo.

FUENTE: AP

