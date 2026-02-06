americateve

Organismo regulador niega 'rumor' de que saltadores alteran su anatomía para ganar distancia

PREDAZZO, Italia (AP) — El organismo regulador del esquí desestimó el viernes como un "rumor salvaje" los informes de que los saltadores de esquí están mejorando su área inguinal para ganar distancia al comenzar los Juegos Olímpicos de Invierno.

Un atleta vuela por los aires durante una sesión de entrenamiento de salto de esquí en trampolín normal masculino, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Predazzo, Italia, el jueves 5 de febrero de 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
Un atleta vuela por los aires durante una sesión de entrenamiento de salto de esquí en trampolín normal masculino, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Predazzo, Italia, el jueves 5 de febrero de 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) AP

Un informe del tabloide alemán Bild el mes pasado sugirió que algunos saltadores de esquí estaban inyectándose ácido hialurónico en sus genitales o usando una funda similar a un condón antes de someterse a rigurosas verificaciones del tamaño de los trajes de esquí. El periódico afirmó que la manipulación justificaría el uso de un traje de salto de esquí más grande que podría proporcionar más elevación y un vuelo más largo para capturar medallas.

El informe ganó atención internacional esta semana después de que funcionarios de la Agencia Mundial Antidopaje, en Milán para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, sugirieron que estaban listos para investigar el asunto, si estaba relacionado con el dopaje.

Sin embargo, la federación internacional de esquí, FIS, el organismo rector del salto de esquí, rechazó el viernes las afirmaciones hechas en el informe.

"Este rumor salvaje comenzó hace unas semanas a partir de meras habladurías. Nunca ha habido ninguna indicación, y mucho menos evidencia, de que algún competidor haya utilizado una inyección de ácido hialurónico para intentar obtener una ventaja competitiva", dijo a The Associated Press el portavoz de FIS, Bruno Sassi.

El informe de Bild pasó en gran medida desapercibido internacionalmente hasta que el Director General de la Agencia Mundial Antidopaje, Olivier Niggli, fue consultado al respecto en Milán el jueves.

“Si algo saliera a la luz, lo investigaríamos y si está relacionado con el dopaje. No nos ocupamos de otros medios para mejorar el rendimiento”, dijo Niggli a los periodistas.

La sugerencia de tal manipulación rápidamente se convirtió en una sensación mediática, con algunos informes ofreciendo opiniones de expertos médicos sobre el hecho de inyectar el ácido que se crea naturalmente en el cuerpo, que lubrica las articulaciones y se usa en cremas hidratantes.

Al ser consultado para aclarar si la AMA estaba investigando el asunto, el portavoz de la agencia, James Fitzgerald, dijo a AP el viernes que el ácido hialurónico no estaba en su lista de sustancias prohibidas y remitió a FIS para cuestiones relacionadas con los trajes de salto de esquí.

El tema es particularmente sensible para el salto de esquí tras un escándalo de trampas el año pasado en el que los líderes del equipo noruego fueron captados en cámara manipulando trajes de esquí en el Campeonato Mundial en Trondheim, Noruega.

El entrenador en jefe Magnus Brevik, el entrenador asistente Thomas Lobben y el miembro del personal Adrian Livelten fueron recientemente suspendidos del deporte por 18 meses por manipular los trajes antes del evento de gran colina masculina.

Los saltadores de esquí noruegos Marius Lindvik y Johann André Forfang aceptaron suspensiones de tres meses que les permitieron competir en los eventos de esta temporada.

Tras el escándalo, FIS introdujo controles de equipo más rigurosos que incluyen verificaciones antes y después de cada salto y mediciones 3-D mejoradas para evaluar a los atletas en sus uniformes. Los microchips incrustados en los trajes también están diseñados para prevenir la manipulación.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

